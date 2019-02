Tutkijat mursivat myyttejä Suomesta – Jännä havainto Antti Rinteestä

Politiikasta kiinnostuneiden määrä on Suomessa nykyisin huomattavasti korkeampi kuin 2000-luvun alussa ja eduskuntavaalien äänestysprosentissa ei ole selkeää laskutrendiä viimeisen 30 vuoden aikana.

Siinä pari esimerkkiä väärinkäsityksistä, joita e2 Tutkimuksen tutkijakaksikko Ville Pitkänen ja Jussi Westinen korjaavat tekemässään monipuolisessa vaalitietopaketissa.

Tutkijat ovat tehneet löytöjä perkaamalla suomalaista vaalidataa pitkältä ajalta ja tekemällä omaa kyselytutkimusta.

Lisää kiinnostavia havaintoja ja myyttien murtamista: halu protestoida on heikentynyt äänestämättömyyden syynä, vain kahdesti keskusta tai sdp ei ole ollut sodanjälkeisissä eduskuntavaaleissa suurin puolue ja vain neljäsosa äänestäjistä on täysin uskollisia yhdelle puolueelle.

Pitkäsen ja Westisen tekemä tutkimus antaa puolueittain arvokasta tietoa. Vaikka tuloksilla ei ole suoraa ennustearvoa, niiden pitäisi herättää ajatuksia ainakin puoluetoimistoissa, parhaillaan vaalikampanjoita tekevissä ehdokkaissa ja aktiivisissa äänestäjissä.

Tässä joitain esimerkkejä: Sdp:n äänestäjien siirtyminen perussuomalaisiin 2011 on ollut suurin yksittäinen äänisiirtymä 2000-luvun eduskuntavaaleissa, mutta nyt duunariäänestäjiä palaa takaisin sdp:hen. Vuonna 2015 keskusta onnistui hankkimaan ääniä kokoomuksesta, mutta nyt virta on toiseen suuntaan. Vihreiden ja vasemmistoliiton välillä on tällä hetkellä tasaisesti liikettä molempiin suuntiin.

Keskustassa ja vihreissä pitäisi soittaa kelloja se, että niiden vaalitulos on ollut viimeiseen kannatusmittaukseen verrattuna systemaattisesti heikompi kolmissa viime vaaleissa. Perussuomalaisilla asetelma on päinvastoin.

Ja vähän alueellista tietoa: Kokoomus on vakiinnuttanut viime vaaleissa valta-asemansa Helsingissä, Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla, kun taas keskustan valta-asema on ollut horjumaton Itä- ja Pohjois-Suomessa, missä perussuomalaiset kiilasivat 2015 kakkospaikalle.

Mielenkiintoista on myös se, että vasemmistoliiton niin sanottujen korpikommunistien perintö näkyy yhä Oulun ja Lapin vaalipiireissä.

Sdp:n kannatuksen linnakkeissa, keskikokoisissa kaupungeissa, on nähty suuria muutoksia alaspäin, kun verrataan takavuosikymmeniin. Vielä vuoden 1995 vaaleissa sdp sai Imatralla peräti yli 50 prosentin kannatuksen ja Kotkassa, Raumalla sekä Varkaudessa yli 40 prosenttia. Nyt näissä linnakkeissa kannatusprosentti alkaa kakkosella tai kolmosella.

Suuri yllätys ei ole se, että vihreiden äänistä 40 prosenttia on tullut Helsingistä, Tampereelta tai Turusta ja että matalinta sen kannatus on Lapissa.

Sdp:n asetelma muuttunut Paavo Lipposen ajoista

Sen sijaan jännittävä havainto on se, että demareja äänestäville puheenjohtajan merkitys on ollut keskustaan, perussuomalaisiin ja kokoomukseen verrattuna varsin pieni, kun he ovat tehneet puoluevalintaansa viime vaaleissa.

Sdp:ssä tilanne oli toinen vielä Paavo Lipposen kaudella, jolloin johtajakeskeisyys korostui. Myös kokoomuksessa puheenjohtajan merkitys puoluevalintaa tehtäessä on laskenut Jyrki Kataisen johtajapäivistä.

Kun kysyttiin sitä, onko puheenjohtajan sopivuudella pääministeriksi ratkaisevaa merkitystä puoluevalinnalle, vain 19 prosenttia demareista oli sitä mieltä. Juha Sipilän johtamassa keskustassa luku oli 47 prosenttia ja Petteri Orpon kokoomuksessa 33, e2:n tekemä kyselytutkimus kertoo.

Gallup-johdosta huolimatta sdp:n äänestäjät eivät ole painottaneet Antti Rinteen puheenjohtaja- ja pääministerikyvykkyyttä, tutkijat tiivistävät.

