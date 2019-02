”On tämä melkoinen kupla” – Nyt höykytetään Sanna Marinia ja sdp:tä

Sdp:n varapuheenjohtaja Sanna Marin saa lokaa niskaansa ristiriitaisten vanhuspalveluratkaisujen vuoksi.

Iltalehti uutisoi keskiviikkona, että eduskunnassa hoitajamitoitusta lakiin vaativa Marin äänesti marraskuussa Tampereen kaupunginvaltuustossa kotikaupunkinsa vanhuspalveluiden henkilömitoituksen alentamisen puolesta.

”On tämä melkoinen kupla, demarit: teillä ei ole 0,7 hoitajamitoitus edes vaaliohjelmassanne ja välikysymyksenne ensimmäinen allekirjoittaja Sanna Marin äänestää hoitajamitoituksen alentamisen puolesta kotikaupungissaan ja nyt te haluatte kaataa hallituksen epäluottamuslauseella”, arvostelee keskustan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen Twitterissä.

Eduskunnassa kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo nosti esiin oppositiopuolueiden niin sanotut varjobudjetit, joista ei vasemmistoliittoa lukuun ottamatta hänen mukaansa vanhuspalveluiden lisäresursseja juuri löydy. Orpo arvosteli sdp:tä ja muuta oppositiota vaalityön tekemisestä vanhusten asialla.

”Te teette tällä vaalityötä. Teillä olisi ollut neljä vuotta aikaa puuttua tähän. Teidän varjobudjetistanne ei löydy näitä asioita”, Orpo sanoi.

Valtiovarainministeri Orpo myös kysyi Sanna Marinilta, onko tämä todella äänestänyt Tampereen valtuustossa hoitajamitoituksen alentamisen puolesta.

”Jos näin on, niin kaikki se, mitä hän on täällä puhunut ja arvostellut, asettuu hieman erilaiseen valoon”, Orpo katsoi.

Marin ei ollut kysymystä esitettäessä paikalla eduskunnan istuntosalissa, mutta vastasi Orpolle myöhemmin. Hän totesi, että kokoomuksen ministeriryhmän valtiosihteeri Anna-Kaisa Ikonen toimii Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajana, joten Orpo tuskin oli aivan epätietoinen Tampereen tapahtumista.

”Varmasti hyvin tiedätte Tampereen kaupunginvaltuuston päätöksistä ja siitä, mitä siellä on ollut esillä”, Marin viittasi Orpon.

”SDP:n valtuustoryhmä [Tampereella] vaati viime talousarvioneuvotteluissa, että hoitajamitoituksen alentamista 0,58:sta 0,57:ään ei toteutettaisi. Mutta tämä ei kokoomukselle käynyt. Kokoomuksen, joka on pormestarikoalitiossa, vaatimuksesta tämä esitys budjettisovun nimissä toteutettiin. Onneksi Tampereella mitoitus on kuitenkin koko ajan ollut yli 0,5:n suosituksen”, Marin jatkoi.

Sanna Marin selittää omalta osaltaan Tampereen tapahtumia myös Twitterissä.

”Jos saisin itsevaltaisesti päättää pormestarikoalition budjettineuvottelujen lopputuloksen, ei Tampereen hoitajamitoitusta olisi ikinä laskettu 0,01 nykyiseen 0,57, joka on siis yhä 0,5 suositusta korkeampi. Kuitenkaan minä tai edes SDP:n valtuustoryhmä emme voi sopua sanella”, Marin kirjoittaa.

Marinin mukaan mitoituksen alentamisen väliin jättäminen ei käynyt pormestarikoalitiossa olevalle kokoomukselle, joten esitys toteutui ja oli osa ryhmien välistä budjettisopua. Hänen mukaansa Tampereella ”mitoitus on onneksi koko ajan ollut yli 0,5 suosituksen, siitäkin huolimatta, että valtionosuuksia on leikattu samalla, kun kaupungin väkimäärä ja ikäihmisten määrä on kasvanut”.

