Hallitus lupasi heti lisää rahaa vanhuspalveluiden valvontaan – Petteri Orpo varoitti hoitajamitoituksen rahoituksesta

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk) ja valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) kertoivat eduskunnassa keskiviikkona, että hallitus esittää lisäbudjetissaan lisävaroja vanhustenhoidon valvontaan.

Uusi Suomi kertoi vanhustenhoidon valvontaresursseista tiistaina. Valvontaa tekee aluehallintovirastoissa noin 20 henkeä, minkä lisäksi Valvirassa valtakunnalliseen valvontaan on osoitettu yksi henkilötyövuosi. Resursseja on pidetty käsittämättömän puutteellisina.

Orpo lupasi lisää määrärahoja valvontaan.

”Me tuomme 26. päivä tätä kuuta lisäbudjetin, jossa tulee valvontaan lisää resursseja, ja niihin ongelmiin, mitkä on nähty, puututaan voimakkaasti ja sanktioidaan” Petteri Orpo kertoi eduskunnassa.

”Me olemme tuomassa tänne pikaisella aikataululla lisäbudjetin, joka vahvistaa valvontaviranomaisen, nykyjärjestelmässä Valviran ja avien, toimintaa juuri siksi, että epäkohtiin pystyttäisiin tarttumaan sekä ilmoitusten pohjalta mutta myös oma-aloitteisina tarkastuksina”, ministeri Saarikko jatkoi.

Kansanedustaja Mia Laiho linjasi myös kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa, että ”kuntien valvontaa sekä aluehallintovirastojen ja Valviran suorittamaa valvontaa on tarpeen tehostaa”.

Hoitajamitoitus: Orpo varoitteli rahasta

Kokoomus on eduskuntapuolueista ainoa, joka haraa lakiin kirjattavaa sitovaa henkilömitoitusta vastaan. Puolueen mukaan yksi sitova luku ei sovi koko vanhuspalveluihin.

Valtiovarainministeri Orpo nosti eduskunnan keskustelussa esiin palveluiden parantamisen hinnan.

”Meidän kaikkien pitää olla hyvin huolissamme siitä, että kun meidän vanhusten määrä kasvaa todella kovaa vauhtia, yli 80‑vuotiaiden osuus kaksinkertaistuu muistaakseni ensi vuosikymmenen aikana, niin miten me todella saamme rahamme riittämään siihen, että me hoidamme kaikkia”, Orpo sanoi.

”Ja kun me samaan aikaan kuulemme sen, että valtiovarainministeriön virkamiehet sanovat, että pitäisi sopeuttaa ensi kaudella kaksi miljardia, niin missä on se teidän aarrearkkunne, josta te ammennatte kaikkiin näihin hyviin tarkoituksiin näitä rahoja.”

Eduskunnan ihmeteltiin yhä, mitä kokoomus lopulta ajattelee hoitajamitoituksesta.

”Ministeri Orpo taisi kertoa sen todellisen jutun, kun hän kertoi, miten hän on huolissaan rahasta, kuinka vaikeata tämän toteuttaminen on, kun tämä vaatii rahaa. Ja minä kyllä joudun lukemaan sen niin, ettei kokoomus aio toteuttaa tätä hoitajamitoitusta myöskään vaalien jälkeen niin, että siellä olisi tämä minimi 0,7, joita kaikki muut eduskuntaryhmät kannattavat. Joten, kun [keskustan] ministeri Saarikko sanoi, että toteutetaan nyt tai vaalien jälkeen, joudun toteamaan, että jos kokoomus on suurin puolue, teillä ei ole aikomustakaan toteuttaa tätä”, sdp:n Eero Heinäluoma arveli.

”Ei ole näin”, vastasi Petteri Orpo spekulaatioon.

”Kuten on hallituksen linja, me haluamme vanhuspalvelut kuntoon. On aivan selvää, että tarvitaan enemmän hoitajia ja tarvitaan se mitoitus lakiin sitovana, mutta sitten työryhmätyöskentelyn jälkeen tulee, että miten se mitoitus määritellään. Se tarkoittaa enemmän hoitajia, me sitoudumme siihen.”

Orpo puhui kuitenkin vielä valtiontaloudesta.

”Mutta viime kädessä, niin ikävää kuin se onkin, meidän tarvitsee myöskin löytää ne rahat niihin palkkoihin ja niiden kotien rakentamiseen ja ostopalveluihin. Ainut, mikä siihen auttaa, on työllisyyskehitys, joka on onneksi nyt ollut erinomaista. Kuntatalous on paremmalla pohjalla. Sitä kautta me voimme huolehtia näistä äärettömän tärkeistä vanhusten palveluista. Se raha täytyy tehdä tässäkin tapauksessa ensin.”