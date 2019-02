Kokoomukselle karmiva luku Yle-gallupissa – ”Selittelyt piinaavaa katsottavaa”

Kokoomuksen lasku tuoreimmassa Ylen gallupissa puhuttaa julkisuudessa. Hallituspuolue kokoomus on kannatustaan eniten pudottanut puolue. Ylen gallupissa kokoomus saa 17,3 prosentin kannatuksen ja laskua on tullut yli kaksi prosenttiyksikköä.

”Kokoomuksen lasku on suurin mitä gallupeissa on pitkään aikaan nähty. Taustalla on yksityisten palveluiden saama kritiikki, kun useissa terveydenhoito- ja päiväkotiyksiköissä on havaittu selkeitä virhemenettelyitä voitonmaksimoinnin seurauksena. Kokoomuslaisten selittelyt julkisuudessa olivat piinaavaa katsottavaa - ilmeisesti yhteistä linjaa asiaan ei ole. Seuraava gallup on kokoomukselle kohtalon paikka”, kirjoittaa sdp:tä edustava STTK:n ekonomisti Antti Koskela blogissaan.

”Kokoomus hurjassa laskussa. Keskusta polkee paikoillaan. Demarit johtaa vaan eivät voi olla varmoja. Tuleeko Jytky III? Mikään ei siis vielä varmaa”, kirjoittaa pääministeri Juha Sipilän (kesk) erityisavustaja Kari Jääskeläinen Twitterissä.

Kokoomuksen kannatus on edellisen kerran ollut yhtä alhaalla kesällä 2016, jolloin puoluejohtaja Petteri Orpo oli vasta aloittanut Alexander Stubbin seuraajana.

”Uskaltaisin sanoa, että vanhustenhoidon tilasta käyty keskustelu on ollut kokoomukselle vahingollinen. Se näkyy siinä, että varsinkin kaksi viime viikkoa, jolloin keskustelu on ollut päällä, ovat olleet kokoomukselle selvästi huonoimmat”, sanoo Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja Ylelle.

Antti Koskela myöntää, ettei Ylen gallup ole myönteinen myöskään sdp:lle. Suurimman oppositiopuolueen kannatus laski 1,1 prosenttiyksikköä 20,1 prosenttiin.

”Demareille tulos on etumatkan kasvusta huolimatta karvas. Esperi Caren ja Ankkalampi-päiväkotien kriittinen uutisuus eivät ole saaneet kannatusta nousuun. Ilmeisesti sekä vihreät että perussuomalaiset ovat onnistuneet syömään demareiden kannatusta. Antti Rinteen sairasloma verottanee osansa, mutta Sanna Marin on paikannut häntä hyvin. Toisaalta etumatkan kasvu 2,8 prosenttiyksikköön on erittäin myönteinen uutinen demareille. Demareiden täytyy varoa perisyntiään eli kuntopiikin ajoittamista liian varhaiseen”, Koskela kirjoittaa.

Suurin nousija Ylen gallupissa oli perussuomalaiset, jonka kannatus kasvoi 1,8 prosenttiyksikköä 12 prosenttiin. Myös vihreät nosti suosiotaan ja sai 14,6 prosentin kannatuksen.

