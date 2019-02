”Ei tietenkään jos on töissä!” – Juha Sipilä riehaantui perustulosta, ja nyt keskustan malli on julki

Keskusta on julkaissut perustulomallinsa. Puolueen linjana on ”kannustava perustulo”, jossa lähdettäisiin liikkeelle käänteisen tuloveron kokeilulla. Keskustan perustuloa pitäisi ainakin aluksi hakea, ja se myönnettäisiin pienituloisuuden perusteella. Lisäksi perustulo pienenisi työtulojen kasvaessa.

Näin ollen voi kysyä, onko keskustan perustulo oikeastaan lainkaan perustulo, sillä yleensä perustulolla tarkoitetaan vastikkeetonta rahasummaa, joka maksetaan kaikille ehdoitta. Yleensä perustulomalleissa perustulo kuitenkin verotetaan pois suurituloisilta.

LUE JATKOJUTTU: Ulostulo Sipilän perustulomallista: ”Keskustan puoluekokouksen yli on kävelty”

Keskustan perustulolinjasta heräsi ihmetys joulukuussa, kun pääministeri, keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä hämmensi kommenteillaan vaalitentissä. Sipilälle näytti olevan epäselvää se, että perustulolla yleensä tarkoitetaan vastikkeetonta perusturvaa.

”Ei tietenkään [makseta perustuloa] niille, joiden tulot ylittävät rajat”, pääministeri huudahti tentissä.

”Sehän nyt on selvä, ettei esimerkiksi tuolla tuo kolme kymppiä [30 000 euroa] kuussa tienaava saa [vastikkeetonta tuloa]”, pääministeri myös sanoi yleisöön osoittaen.

Tentin juontaja Marja Sannikka tuskastui ja huudahti, ettei Sipilän mainitsema ratkaisu ”ole perustuloa nähnytkään”, jos sitä ei makseta kaikille kansalaisille.

Tuolloin kerrottiin myös, että keskustaa jakoi kiista sosiaaliturvan vastikkeellisuudesta eli samasta asiasta, josta Sipilä tentissä riehaantui.

LUE LISÄÄ: Juha Sipilä riehaantui perustulosta – ”Ei tietenkään jos on töissä! Ei tietenkään jos tulot ylittävät rajat!”

Keskustan nyt julkaisema perustulomalli näyttää noudattavan nimenomaan Sipilän linjaa. Keskustan ”perustulossa” olisi kyse siitä, että nykyiset etuudet yhdistetään.

”Nykyiset samansuuruiset perusetuudet yhdistetään yhdeksi samansuuruiseksi tueksi, perustuloksi. Yhdistettävät etuudet olisivat työmarkkinatuki, peruspäiväraha, minimisairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainpäiväraha sekä toimeentulotuen perusosa. Tukea maksetaan pienituloisille. Mahdollisuutta myös pienimmän kuntoutustuen sekä työkyvyttömyyseläkkeen liittämiseen järjestelmään on syytä selvittää”, keskusta linjaa.

LUE MYÖS: Hämmennys Juha Sipilän perustulopuheista – Kansanedustaja: Tässä on keskustan todennäköinen malli

Sipilä puolestaan sanoi joulukuun tentissä näin:

”Perustulo tarkoittaa minulle sitä, että kun tällä hetkellä meillä on äärettömän monimutkainen sosiaaliturvajärjestelmä, niin meidän pitää yksinkertaistaa sitä ja koota ne saman nimikkeen alle.”

Keskustan nyt julkaisema perustulomalli koskee puolueen mukaan lähinnä ”työmarkkinoille tulevia, pitkäaikaistyöttömiä ja pienimmillä vanhempain- tai sairauspäivärahalla olevia”.

”Perustulo vastaisi nykyisten vähimmäispäivärahojen ja työmarkkinatuen suuruutta. Mikäli perustulo voidaan toteuttaa verottomana, olisi tulon määrä ilman ansaittuja lisätuloja n. 550-560 euroa kuukaudessa”, keskusta linjaa.

Keskusta toteaa myös, että vastikkeellisuuttakin voidaan puolueen malliin liittää.

”Perustuloon voidaan liittää tarvittaessa vastikkeellisuutta edellyttäviä toimia työkyvyn osalta. Tuen vastineeksi on oltava työelämän käytettävissä kunkin työ- ja toimintakykyisyytensä mukaisesti. Eräs perusteltu lähestymistapa olisi toimia samoin kuin ansiosidonnaisen työttömyysturvan osalta. Jo nykyisellään perusturvajärjestelmässämme on vastikkeeton osa. Nykyjärjestelmän ongelma kuitenkin on, että viimesijaisessa toimeentulotuessa ansaitut työtulot vähentävät toimeentulotukea yksi yhteen 50€ jälkeen”, puolue kertoo.

LUE MYÖS:

Aktiivimalli vai perustulo, Juha Rehula?

Hallituskumppani tarttui Juha Sipilän perustulopuheisiin: ”Tuntuu siltä, että keskusta yrittää tässä istua kahdella pallilla”

Zyskowiczin ja Niinistön riita: Vihreiden mallin laskenut ekonomisti kertoo totuuden ”miljardilaskusta” – keskituloiselle -13€/kk