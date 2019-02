”Yksi huonoimmista päivistäni” – Petteri Orpo myöntää hoitajasekoilut MTV:llä: Pieleen meni

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo myöntää MTV:n Vappu ja Marja live -ohjelmassa, ettei hänen suoriutumisensa ole mennyt putkeen koskien keskustelua vanhustenhoidosta ja hoitajamitoituksesta.

Keskusteluohjelma esitettiin keskiviikkoiltana, joten Ylen tuoreinta gallupia ei ollut vielä tuolloin julkaistu. Ylen gallupissa kokoomukselle tuli poikkeuksellisen iso pudotus.

”Eilen ei ollut ihan mun politiikan paras päivä, ehkä yksi huonoimpia. Mutta tänään on jo parempi päivä. Aina ei mene kaikki niin kuin Strömsössä, mutta sitten pitää vain korjata ja mennä eteenpäin”, Orpo sanoi ohjelmassa.

Tällä hän viittasi kuluvan viikon tiistaihin, jolloin poliittinen kenttä ihmetteli laajasti kokoomuksen kantaa hoitajamitoitukseen. Kokoomuksen tulkittiin muuttaneen kantansa hoitajamitoituksen sitovuudesta. Kokoomus ainoana vastustaa lain kirjausta mitoituksesta. LUE LISÄÄ: Kokoomuksen hoitajalinja hämmentää – Tätä tarkoittaa ”mitoitus joka ei ole numero”

Orpo kompasteli jo viikko sitten eduskunnan kyselytunnilla. Hän sanoi tuolloin, että ”ihminen ei ole desimaali”. Tätä lausuntoa on ihmetelty julkisuudessa. LUE LISÄÄ: ”Ministeri Orpo, onko teidän kanta se, joka estää hallitusta?” – Kokoomuksen linja hoitajamitoituksesta kuumentaa eduskunnassa

Orpolta kysyttiin, miten hän nyt sanoisi asian, jos saisi uuden tilaisuuden.

”Yhdellä desimaaliluvulla me ei pystytä ratkaisemaan koko meidän vanhustenhuollon ongelmia. Meillä on isoja haasteita ja ongelmia meidän vanhustenhuollossa. --- Toiset tarjoaa helppoja ratkaisuja, että kun pistetään lakiin 0,7:n hoitajamitoitus, niin kaikki ongelmat ratkeavat. Monimutkaisia ongelmia ei ratkaista ihan niin helpolla”, Orpo muotoili asian uudelleen.

Orpo myönsi, että hänen desimaaliheittonsa meni pieleen.

”Ei se ollut ihan paras mahdollinen [heitto]. Se kyselytuntitilanne on sellainen, että se on hyvin tiivis. Se on minuutti, kun sinulta kysytään, ja sitten pitää saman tien nousta ylös ja vastata. Kun niitä on viikosta toiseen ja kysymys toisensa perään, niin kyllä sinne joskus tulee joku ei ihan niin paras sanavalinta. Ja varsinkin kun puhuttiin tosi herkästä asiasta, siitä, miten meidän vanhuksista pidetään huolta. Se koskettaa ihmisiä. Ihmiset ovat vihaisia siitä, että meidän verovaroja käytetään väärin. Kun se suututtaa niin paljon, niissä asioissa pitää olla tosi varovainen”, Orpo sanoi.

LUE MYÖS:

Kokoomukselle karmiva luku Yle-gallupissa – ”Selittelyt piinaavaa katsottavaa”

”On tämä melkoinen kupla” – Nyt höykytetään Sanna Marinia ja sdp:tä