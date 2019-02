Kokoomusnuoret lopettaa kohukampanjansa: ”Mokasimme”

Kokoomuksen nuorisojärjestö kertoo lopettavansa paheksuntaa aiheuttaneen saippuakampanjansa.

”Mokasimme. Otamme opiksi. On parempi keskustella asiasta kuin sen vierestä. Olemme päättäneet lopettaa kampanjan ja lahjoittaa tähän mennessä kerätyn saippuan hyväntekeväisyyteen”, Kokoomusnuoret kertoo Twitter-päivityksessään ja laajemmin asiaa käsittelevässä Facebook-kirjoituksessa.

Kokoomusnuoret otti somekampanjalla kantaa sdp:n varapuheenjohtajan Sanna Marinin rooliin Tampereen kaupunginvaltuuston päätöksessä, jolla alennettiin hieman vanhuspalveluiden hoitajamitoitusta. Marin, joka eduskunnassa vaatii hallituksen eroa vanhuspalveluiden tilan vuoksi, syyttää Tampereen päätöksestä kokoomusta, jonka kanssa sdp paikallisesti tekee yhteistyötä. Kokoomusnuoret kehotti kampanjassaan lähettämään Marinille saippuaa, jotta tämä voi ”pestä kätensä” Tampereen päätöksestä. Lue lisää: ”On tämä melkoinen kupla” – Nyt höykytetään Sanna Marinia ja sdp:tä

Kokoomusnuorten puheenjohtaja Henrik Vuornos toteaa Facebookissa, että kampanja on herättänyt paljon keskustelua.

”Meidän tempauksemme viesti epäonnistui tällä kertaa, mutta se ei oikeuta ketään lähettämään tappouhkauksia tai vertaamaan meitä Hitler-jugendiin”, Vuornos kirjoittaa.

”Olemme päättäneet lopettaa kampanjan ja lahjoittaa tähän mennessä saamamme saippuan hyväntekeväisyyteen. Otamme myös opiksi tästä, on parempi keskustella itse asiasta kuin asian vierestä.”

Hän puolustaa kuitenkin oikeutta arvostella sdp:n puheenjohtajaa, jona Marin tällä hetkellä toimii.

”SDP:n puheenjohtaja on julkinen henkilö. SDP:n puheenjohtajaa voi ja on syytäkin arvostella, jos hänen toimintansa on räikeässä ristiriidassa. Kampanjaa ei todellakaan ole valmisteltu siksi, että Marin on nuori nainen, vaan sen takia, että hänen toimintansa SDP:n puheenjohtajana ei ole johdonmukaista”, Vuornos kirjoittaa.

Hän toteaa, että vanhuspalvelujen heikko tila ei johdu siitä, että ”hallitus olisi määrätietoisesti sössinyt tai heikentänyt vanhusten hoitoa”, vaan ennen kaikkea kunnallisista päätöksistä.

”Vanhuspalvelujen tila johtuu niistä päätöksistä, joita eri puolella Suomea olevissa kunnissa on tehty. Sellaisista, joita SDP:n Sanna Marin oli Tampereella viime syksynä tekemässä. Jos asiasta on eri mieltä, niin valtuustossa tulee äänestää esityksiä vastaan – kaikki muu on käsienpesua itse asiasta.”

LUE MYÖS: ”Sanna Marinin väite ei pidä paikkaansa” – Nyt älähtää Tampereen kokoomusjohtaja

Alla kokoomusnuorten tuore Twitter-päivitys.