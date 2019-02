Sdp:n apulaispormestari Tampereen hoitajamitoituksesta Ylellä: ”Syyllinen olen minä”

Tampereen apulaispormestari Johanna Loukaskorpi (sd) tunnustautuu Ylellä hoitajaselkkauksen ”syypääksi”, jos sellainen on pakko valtakunnalliseksi nousseessa kohussa löytää. Säästöjä etsittiin kaupunginhallituksen antaman velvoitteen mukaisesti ja vaihtoehto oli vammaisilta leikkaaminen, hän kertoo Twitterissä.

Sdp ja kokoomus ovat väitelleet siitä, kumman aloitteesta Tampereella päätettiin vanhuspalveluiden hoitajamitoituksen pienestä alentamisesta. Marin vetosi kokoomuksen vaatimuksiin, kun häntä syyteltiin ristiriitaisesta toiminnasta eduskunnassa ja kunnallispolitiikassa. Lue lisää: ”On tämä melkoinen kupla” – Nyt höykytetään Sanna Marinia ja sdp:tä

Kokoomuksen Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Ilkka Sasi kiisti torstaina, että hoitajamitoitusasia olisi ollut kokoomuksen vaatimus. Hänen mukaansa ”kokoomuksen, kd:n ja rkp:n valtuustoryhmä on luottanut demareiden, pormestarin ja apulaispormestarin linjaan hoitajamitoitusasiassa”. Lue lisää: ”Sanna Marinin väite ei pidä paikkaansa” – Nyt älähtää Tampereen kokoomusjohtaja

Tamperetta johtaa useiden puolueiden pormestarikoalitio ja myös kaupunginhallituksessa istuvat sekä sdp että kokoomus. Pormestari Lauri Lyly on demari, samoin hyvinvoinnista vastaava apulaispormestari Johanna Loukaskorpi. Lyly on kertonut, että sdp:n valtuustoryhmä vastusti kaupunginvaltuuston poliittisten ryhmien välisissä neuvotteluissa henkilöstömitoituksen alentamista.

Apulaispormestari Loukaskorpi kertoo Twitterissä, että kaupunginhallitus antaa lautakunnille budjettikehyksen, jonka sisällä niiden on tehtävä kaupungin talousarvioesitys. Tässä tapauksessa kaupunginhallitus oli linjannut säästöistä, joiden toteuttamistapoja lautakunnat etsivät.

”Hoitajamitoituksen alentaminen sisältyi sote-lautakunnan talousarvioesitykseen. Meillä oli tietty kaupunginhallituksen velvoite säästöjen saamiseksi. Vaihtoehto oli leikata vammaisilta. Lautakunta päätyi hoitajamitoituksen pieneen alentamiseen, koska koki sen kohtuullisemmaksi. Myös kokoomus kannatti”, Loukaskorpi kirjoittaa Twitterissä.

Hän pyytää, että kaupunginhallituksen jäsenet kuten Ilkka Sasi lakkaisivat ”ulkoistamasta itseään säästöpäätöksistä”.

”Kaupunginhallitus linjasi, kuinka paljon lautakuntien on säästettävä. Me toteutamme kh:n tahtotilaa”, hän kirjoittaa.

