Keskustapomo vastaa kritiikkiin ”perustulosta” – ”Lopputulos vastaa ainakin itselleni keskustan tavoitetta”

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen harmittelee tiedotteessaan käsitteiden nousua pääosaan keskustan perustulo- tai perusturvamallin julkistuksessa.

Keskusta julkaisi mallinsa torstaina. Media, muun muassa Uusi Suomi, on uutisoinnissaan tuonut esiin, että keskustan esittämä hakemusperustainen ja ehdollinen perustulo ei itse asiassa täytä yleistä käsitystä perustulon määritelmästä. Myös keskustan piiristä on huomautettu, ettei puheenjohtaja Juha Sipilän ”perustulo” ole perustuloa. Lue lisää: Ulostulo Sipilän perustulomallista: ”Keskustan puoluekokouksen yli on kävelty”

”Tikunnokkaan näytetään nostetun käsitteet, kun Keskustan vaihtoehdon nimi on ’kannustava perustulo’”, puoluesihteeri Pirkkalainen vastaa kritiikkiin tiedotteessaan.

”Uskon, että ihmisiä kiinnostaa enemmän itse asia, eli millainen tulevaisuuden perusturva on. Keskustan tavoite on tehdä siitä nykyistä yksinkertaisempi, oikeudenmukaisempi ja työntekoa tukeva.”

Pirkkalaisen mukaan keskusta haluaa parantaa ennen muuta kaikista pienituloisimpien toimeentuloa yhdistämällä pienimmät etuudet. Tämä tarkoittaa työmarkkinatukea, peruspäivärahaa, minimisairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahaa sekä toimeentulotuen perusosaa. Keskustan perustuloa pitäisi ainakin aluksi hakea.

”Toinen kivijalka vaihtoehdossamme on palvelujen mukaan ottaminen”, Pirkkalainen sanoo.

Hänen mukaansa keskustan malli ottaa selkeitä askeleita perustulon suuntaan, minkä lisäksi puolue tavoittelee ”myös Sotkamon puoluekokouksen kannanoton mukaista negatiivisen tuloveron kokeilua”.

”Lopputulos vastaa ainakin itselleni näiden vuosien ja vuosikymmenten aikana syntynyttä käsitystä Keskustan tavoitteesta. Tämä on huolellisesti valmisteltu, Keskustan puoluehallituksessa yhteisesti hyväksytty kanta”, Pirkkalainen sanoo.

”Vahva perusturva, sitä olemme aina hakeneet. Ja ihmisen auttamista niin, että hän pääsee itse nousemaan köyhyydestä”, hän summaa käsityksensä keskustan pitkäaikaisista tavoitteista.

