”Suhoin tuhoamisessa meillä on musta vyö” – Ruotsin ilmavoimien komentaja hehkuttaa hävittäjäehdokas Gripeniä

HX-hanke?

Suomi on korvaamassa uusilla monitoimihävittäjillä vuosina 1995–2000 käyttöön otetut Hornetit, joiden 30 vuoden elinkaari on täyttymässä vuoteen 2030 mennessä. Hävittäjähanke kulkee nimellä HX, missä ensimmäinen kirjain tulee korvattavasta koneesta (Hornet) ja kirjain X toimii seuraajaehdokkaan tunnuksena. Hävittäjähankinnan kustannusarvio on 7–10 miljardia euroa ja hankintapäätös tehdään 2020-luvun alussa.