Iso askel Suomessa 1.1.2019 – Perustulokokeilun johtaja: Negatiivista tuloveroa voitaisiin nyt kokeilla

Työelämäprofessori Olli Kangas linjaa, että Suomi voisi ottaa seuraavan perustulokokeilunsa pohjaksi negatiivisen eli käänteisen tuloveron mallin. Kangas johti Suomen perustulokokeilua, jonka alustavat tulokset julkistettiin tänään perjantaina.

Kangas myönsi tiedotustilaisuudessa, että kokeilu ei ollut paras mahdollinen, mutta piti sitä kuitenkin vahvana.

”Tärkein kysymys, mikä nyt liittyy tähän kokeiluun on, että tämä oli pilotti, joka näyttää, miten voidaan tehdä, miten voidaan mennä eteenpäin, että tämä on mahdollista tehdä suurisuuntaisia, pakollisia, lakiin perustuvia kokeiluita. Nyt ovi on auki uusille, paremmille kokeiluille”, Kangas sanoo.

”Tämä oli alku. Nyt täytyy tehdä parempia kokeiluita, jotka kohdistuvat muihin ihmisryhmiin kuin pelkästään työttömiin, ja joissa kokeillaan erityyppisiä malleja. Ja mitä nämä mallit voisivat olla? Sitran julkaisema ajatushautomo Tänkin lanseeraama ja kehittelemä malli siitä, että miten esimerkiksi käänteistä tuloveroa voitaisiin Suomessa kokeilla nyt, kun meillä on tulorekisteri, tarjoaa hyvin erinomaisen pohjan sille, mitkä jatkoaskeleet voisivat olla. Toivonkin seuraavalta ja seuraavilta hallituksilta rohkeutta edetä tämän asian tiimoilta”, Kangas sanoo.

Tulorekisteri otettiin Suomessa käyttöön 1.1.2019 palkkatulojen osalta. Etuus- ja eläketiedot tulevat mukaan rekisteriin 1.1.2020.

Ajatushautomo Tänk julkaisi perustuloselvityksen vuonna 2014. Sen rahoittivat Työeläkevakuuttajat Tela ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

”Selvityksen mukaan Suomessa toteuttamiskelpoisin malli olisi negatiivinen tulovero. Negatiivinen tulovero tarkoittaa verojärjestelmää, jossa alle tietyn tulotason ansaitsevat ihmiset saavat tuloista riippuvan tulonsiirron. Malli korvaisi ensisijaiset etuudet toimeentulotukea ja lapsilisiä lukuun ottamatta tiettyyn tasoon asti”, Sitra kertoi tuolloin.

”Selvityksen mukaan kenttäkokeen tulisi kestää ainakin kaksi vuotta ja siihen tulisi osallistua vähintään 8000 henkilöä 18-62 -vuotiaista suomalaisista. Osallistujat valittaisiin arpomalla. Verojärjestelmän tulisi siirtyä heidän osaltaan kuukausipohjaiseksi, jotta tiedot kuukausittaisista tuloista voitaisiin ottaa huomioon. Selvityksessä esitetään kokeiltavaksi takuutuloa muutamalla eri tasolla, 400 ja 700 euron välillä”, Sitra kertoi.

Pääministeripuolue keskusta julkaisi eilen torstaina oman perustulomallinsa. Se sai kritiikkiä siitä, ettei kyseessä oikeastaan ollut perustulomalli, sillä sitä pitäisi erikseen hakea eikä rahasumma ole keskustan mallissa ehdoitta ja kaikille maksettava.

Keskustan mallissa on kuitenkin ajatuksena käänteinen tulovero, ja Olli Kankaan tavoin myös keskusta korostaa tulorekisterin roolia.

”Avain on kansallinen tulorekisteri. Rekisterin kautta voidaan reaaliaikaisesti tietää minkä verran hakijalla on ollut muita tuloja tai etuuksia”, keskusta toteaa siihen, miten etuuksien ja verotuksen yhteensovittaminen käytännössä tehtäisiin.

”Reaaliaikainen tulojen seuranta mahdollistaa oikea-aikaisen tuen maksatuksen. Näin päästään eroon erittäin hankalasta tukien takaisinperinnästä”, keskusta toteaa.

