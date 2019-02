Kova syytös kokoomuksesta: Lakiesitys 0,7-mitoituksesta ”sivuuttaa kokonaan puolet vanhuspalveluita käyttävistä”

Hallituspuolue kokoomuksen kansanedustajat Sari Sarkomaa ja Mia Laiho kritisoivat kovin sanoin opposition lakiesitystä, jossa ajetaan 0,7:n hoitajamitoitusta lakiin.

”Opposition lakiesitys hoitajamitoituksesta on ikäihmisten hoivaa eriarvoistava, ja puolet vanhuspalveluja käyttävistä ikäihmisistä on sivuutettu kokonaan”, Sarkomaa ja Laiho syyttävät.

”Oppositio on esittänyt mekaanista 0,7 hoitajamitoitusta pelkästään ympärivuorokautiseen hoitoon ja jättänyt kylmästi syrjään sen vakavan tosiasian, että myös kotihoidossa on huutava pula hoitajista. Kotihoidon varassa olevien ikäihmisten kunto on entistä huonompi ja yhä useampi heistä on muistisairas”, edustajat muistuttavat.

Sarkomaan ja Laihon mielestä opposition esitys pakottaisi yksittäisenä toimena kuntia siirtämään henkilöstöä ympärivuorokautiseen hoitoon kotihoidosta, jossa ollaan jo nyt tiukoilla.

Mitoitusvaatimuksen asettaminen 0,7:ään hoitajaan yhtä asiakasta kohden merkitsisi heti arviolta 4200 uutta työntekijää ympärivuorokautiseen hoivaan, he väittävät.

Hoitoalan liitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on arvoinut, että sitova hoitajamitoitus merkitsisi joitain tuhansia lisää työvoimaa.

”0,7-hoitajamitoituksen kirjaaminen lakiin ei takaa hyvää hoitoa. Ihmisen tarvitseman avun tulee ratkaista se, paljonko hoitajia ja millaista osaamista tarvitaan. Hoitajia on lisättävä sinne, missä ihmisen hoito sitä edellyttää. Kokoomuksen ehdottaman valtakunnallisen hoitoisuusmittarin avulla on mahdollista huomioida vanhusten yksilöllisen hoidon, hoivan ja kuntoutuksen tarve. Henkilöstön määrä ja osaaminen voidaan siten kohdentaa hoidettavien hoidon tarpeen ja muiden mitoitukseen vaikuttavien tekijöiden mukaan”, Sarkomaa ja Laiho sanovat.

”Hoitoisuusmittari on oikea, tutkittuun tietoon pohjautuva työkalu, jota käytetään jo monessa sairaanhoitopiirissä”, he huomauttavat.

Kokoomus on saanut osakseen runsasta kritiikkiä vanhustenhoitoa koskevassa keskustelussa. Kokoomus on ainoa eduskuntapuolue, joka ei kannata sitovaa hoitajamitoitusta. Kokoomus on korostanut joustavaa mitoitusta tarpeen mukaan.

