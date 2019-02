Presidentti Niinistö sai vastauksen: ”Suomalaiset SS-miehet osallistuivat juutalaisten surmaamisiin hyvin todennäköisesti”

Suomalaiset SS-vapaaehtoiset osallistuivat hyvin todennäköisesti juutalaisten ja muiden siviilien surmaamisiin muiden saksalaisjoukkojen mukana vuosina 1941–1942, todetaan tuoreessa valtioneuvoston kanslian tilaamassa selvityksessä.

Suomalaisessa historiankirjoituksessa on perinteisesti korostettu eroa yleisten, keskitysleirien valvonnasta vastanneiden SS-joukkojen ja suomalaisten vapaaehtoisten yksikköjen välillä. Kansallisarkiston tuoreen selvityksen mukaan tämä näkemys ei ole uskottava.

”Selvityksen perusteella on ilmeistä, että suomalaiset SS-vapaaehtoiset osallistuivat hyvin todennäköisesti SS-Divisioona Wikingin eri yksiköiden suorittamiin surmaamisiin ja väkivaltaisuuksiin niin juutalaisia kuin siviilejä ja sotavankejakin kohtaan vuosina 1941–1942”, selvityksen tiivistelmässä todetaan.

Selvityksessä käytetyt alkuperäisaineistot ja kansainväliset tutkimukset osoittavat, että SS-Divisioona Wiking, jonka eri osastoissa suomalaisia palveli, ”osallistui muiden saksalaisten divisioonien tavoin tuhoamistoimintaan eikä sen maine ollut tässä suhteessa keskimääräistä parempi”.

Suomalaisten taistelunhalu saksalaisten mukana suuntautui kuitenkin ennen muuta Neuvostoliittoa vastaan, toteaa Kansallisarkiston pääjohtaja Jussi Nuorteva tiedotteessa.

”Suomalaiset eivät hyökkäyksen alussa tienneet saksalaisten tuhoamistavoitteista. He osallistuivat hyvin todennäköisesti osana saksalaista SS-sotilasjoukko-osastoa juutalaisten, muiden siviilien ja sotavankien surmaamiseen. Pääsääntöisesti suomalaiset suhtautuivat tähän toimintaan kielteisesti”, Nuorteva sanoo.

Eräässä aikalaiskirjeessä verstaskomppaniaan jumittuneet kuusi suomalaista SS-vapaaehtoista valittavat luutnantti Ensio Pihkalalle asioista, jotka ”jo kauan ovat painaneet mieltämme ja suorastaan kenkuttaneet”. Suomalaiset vaativat pääsyä taistelemaan venäläisiä vastaan ja huomauttavat muun muassa, että ”juutalaisten teloittamiseen riittää kehnompikin ampumataito kuin omaamamme”.

Kuva suomalaisvapaaehtoisten roolista juutalaisten joukkotuhossa tulee tarkentumaan myöhemmän tutkimuksen myötä.

”On kuitenkin todettava, että käytössä ollut lähdeaineisto ei anna riittävän yksityiskohtaisia tietoja yksittäisten tapahtumien tarkaksi arvioimiseksi. Päiväkirjoista ja muista asiakirjoista ei yleensä ilmene sitä, kuka toimi käskynantajana eikä liioin sitä, ketkä kaikki osallistuivat surmaamisiin tiedossa olevissa tapauksissa. Selvää on, että käskynantajat olivat kesän 1941 hyökkäyssodan alkuvaiheessa sodassa saksalaisia upseereita, sillä suomalaiset eivät muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta olleet saaneet sotilasarvoaan vastaavaa asemaa SS-Divisioona Wikingissä”, selvityksessä todetaan.

Kysymys suomalaisten osallisuudesta juutalaisten, siviilien ja sotavankien surmaamiseen nousi esille tammikuussa 2018 Simon Wiesenthal-keskuksen johtajan pyydettyä tasavallan presidentti Sauli Niinistöltä valtiollista selvitystä asiasta. Valtioneuvoston kanslia rahoitti tasavallan presidentin pyynnöstä Kansallisarkiston toteuttaman selvityshankkeen, jonka tulokset on esitetty professori Lars Westerlundin kokoamassa raportissa The Finnish SSvolunteers and atrocities against, Jews, Civilians and Prisoners of War in Ukraine and tha Caucasus Region 1941–1943 (SKS & Kansallisarkisto 2019). LUE LISÄÄ: ”Natsijahtaajan” vaatimus tehosi: Suomi selvittää SS-miestensä osuutta juutalaisten joukkotuhoon – Taustalla kirje kesältä 1941

Selvityksen valmistuessa elossa oli kahdeksan SS-Divisioona Wikingissä palvellutta suomalaista vapaaehtoista. Kenenkään heidän osaltaan lähteissä ei ole mainintoja osallistumisesta väkivaltaisuuksiin.

