Maakuntajohtajien väite: Vaikka sote kaatuisi, Suomen uusi hallitus tekee sen silti

Uudenmaan sote-uudistuksen muutosjohtajat Markus Sovala ja Timo Aronkytö uskovat, että vaikka sote-uudistus kaatuisi kaikilta osin tällä vaalikaudella, Suomen seuraava hallitus tulee tekemään käytännössä samanlaisen uudistuksen.

”Vaikka lakipaketti ei miltään osin menisi maaliskuussa läpi, seuraava hallitus tekee sote-uudistuksen, jonka keskeiset osat ovat samat kuin eduskunnassa olevassa paketissa (18 itsehallinnollista aluetta (IHA eli ”maakunta”), sote-rahoitus valtiolta, (rajattu verotusoikeus mahdollisesti myöhemmin), valinnanvapausmallin säätäminen). Arvio perustuu keskusteluihin mm. 3 suurimman oppositiopuolueiden johtajien ja nykyhallituksen taustavaikuttajien kanssa”, Markus Sovalan ja Timo Aronkytön kannanotossa sanotaan.

He lisäksi arvioivat, että jos sote-lait menevät eduskunnassa läpi vielä ennen huhtikuun eduskuntavaaleja, ”toimeenpanoon tulee olemaan enemmän aikaa kun tähän mennessä on ajateltu”. Tämä johtuu siitä, että maakuntien sisällöstä linjaava, niin sanottu Maku2-lakipaketti jää auki. Eduskunta ehtii käsitellä vain maakuntien perustamiseen liittyvän Maku1-paketin sekä valinnanvapauden.

”Koska Maku2 jää auki, vaalit eivät ole syksyllä ja maakuntien toiminnan aloittaminen siirtyy vuoden 2022 alkuun. (Vaalien pitäminen syksyllä ei esty juridisista vaan poliittista syistä; monialainen maakunta ei ole pelkään maakuntalain pohjalta riittävän selkeä pohja vaaleille.) Aikaa tulee siis olemaan riittävästi valmisteluille”, kaksikko arvioi.

”Lakien läpimenon jälkeen tilanne tulee kuitenkin olemaan sekava koska Maku2 puuttuu ja koska heti syntyy spekulaatioita, että jo hyväksyttyjä ydinlakeja joiltain osin avataan. Uudistuksen kriitikoille avautuu tässä vielä uusi mahdollisuus ja käytännön valmistelu maakunnissa on hankalassa ristitulessa ainakin kunnes hallitusohjelma on tiedossa”, he ennustavat.

Hallituksen muodostaminen voi viedä pitkään, Sovala ja Aronkytö arvioivat.

”Siksi nykyisen hallituksen aikana on annettava riittävä potku (lue: selkeä toimeksianto ja rahoitus vuoden 2019 loppuun) jotta työ maakunnissa (maakuntien liitot) ja mm. valtakunnallisissa yhtiöissä voi jatkua kunnes seuraava hallitus ehtii ohjauspuikkoihin”, he toivovat.

