Li Anderssonilta suora syytös hoiva-alan tilanteesta Petteri Orpolle: ”Estää sen yhden ratkaisun eteenpäinviemistä, jossa kaikki muut ovat mukana”

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson ja kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo väittelivät puhutusta 0,7:n hoitajamitoituksesta Jyväskylän Talven vaalipaneelissa lauantaina. Kokoomus on ainoa eduskuntapuolue, joka ei kannata sitovaa hoitajamitoitusta, vaan korostaa joustavaa mitoitusta tarpeen mukaan.

Li Andersson syytti kokoomusta suorin sanoin.

”Luonnehtisin tilannetta kriisiksi, joka on ollut käynnissä jo pidempään. Tämä ei ole voinut tulla yllätyksenä kenellekään politiikassa toimivalle. Omavalvonta ei voi korvata viranomaisvalvontaa. Yksi puolue estää sen yhden ratkaisun eteenpäinviemistä, jossa kaikki muut ovat mukana”, hän totesi viitaten sekä hoitajamitoitukseen että hoivakotien sulkemiseen.

Petteri Orpo vastasi korostaen, että kokoomus haluaa lisää hoitajia vanhuspalveluihin.

”Ainut ero on se, että meidän mielestä sen pitää perustua hoidettavien yksilölliseen tarpeeseen, ei kaavaan. Olemme oikeasti hyvin samalla kannalla, enemmän tässä on ollut viestinnällistä ongelmaa. Tämä ei ole oikeasti iso ongelma. 0,7:ää ei tule tänäänkään, koska se ei ratkaise tätä ongelmaa. Meidän täytyy katsoa koko vanhuspalveluiden kokonaisuus. Olen antanut opetusministerille pyynnön valmistella arvion siitä, miten voimme nopeasti kouluttaa lisää hoitajia. Jos me nyt laittaisimme tämän mitoituksen, pelkään, että hoitajat olisivat pois kotipalveluista”, hän sanoi.

Orpo totesi myös kovaan sävyyn, ettei kokoomus ole yksin tilanteeseen syyllinen.

”En pidä siitä, että tällä asialla politikoidaan ja mielikuvapolitikoidaan. Ei pidä antaa sellaista kuvaa kenenkään, ettei nämä asiat olisi tärkeitä. Jos kokoomus on tässä nyt jotenkin yksin syyllinen, niin valtionosuuksia leikattiin viime kaudella, kun sdp oli hallituksessa. Tampereella hoitajamitoitusta ei korotettu, Sanna Marin äänesti sitä vastaan. Me olemme kaikki olleet tekemässä näitä päätöksiä. Me tarvitaan lisää hoitajia, me tarvitaan parempi vanhuspalvelulaki ja me tarvitaan sanktioita. Sitten meidän pitää saada rahat riittämään, vanhuspalveluihin tarvitaan rahaa.”

Sdp ja kokoomus ovat väitelleet siitä, kumman aloitteesta Tampereella päätettiin vanhuspalveluiden hoitajamitoituksen pienestä alentamisesta. Sdp:n varapuheenjohtaja Sanna Marin äänesti marraskuussa Tampereen kaupunginvaltuustossa kotikaupunkinsa vanhuspalveluiden henkilömitoituksen alentamisen puolesta. Lue tarkemmin: Sdp:n apulaispormestari Tampereen hoitajamitoituksesta Ylellä: ”Syyllinen olen minä”

Kokoomuksen kansanedustajat Sari Sarkomaa ja Mia Laiho kritisoivat perjantaina kovin sanoin opposition lakiesitystä, jossa ajetaan 0,7:n hoitajamitoitusta lakiin.

”Opposition lakiesitys hoitajamitoituksesta on ikäihmisten hoivaa eriarvoistava, ja puolet vanhuspalveluja käyttävistä ikäihmisistä on sivuutettu kokonaan”, he syyttävät.

Mitoitusvaatimuksen asettaminen 0,7:ään hoitajaan yhtä asiakasta kohden merkitsisi heti arviolta 4200 uutta työntekijää ympärivuorokautiseen hoivaan, he väittävät. Hoitoalan liitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on arvoinut, että sitova hoitajamitoitus merkitsisi joitain tuhansia lisää työvoimaa.

Orpo kommentoi lauantain vaalitentissä erikseen Attendon hoivakodin toiminnan keskeyttämistä ja sanoi pitävänsä tilannetta sietämättömänä.

”Kyllähän tämä on todella vakava paikka tällä hetkellä. Nämä, mitä nyt on tullut julkisuuteen ovat täysin sietämättömiä. Ei voi olla niin, että joka maksimoi voittojaan meidän vanhusten kustannuksella. Sitä ei voi hyväksyä. Pitää ottaa ne rahat pois, jotka on maksettu, pitää ottaa toimilupa pois ja jos on rikottu lakia, pitää laittaa vastuuseen.”

Länsi-Suomen aluehallintovirasto (Avi) päätti perjantaina keskeyttää Attendon Alavudella sijaitsevan hoivakoti Pelimannin toiminnan väliaikaisesti. Attendon mukaan henkilöstömitoitus ei ole ollut viranomaistarkastuksessa riittävä. Lue lisää: Jo toisen hoivakodin toiminta keskeytetty: ”Korjaavat toimenpiteet on käynnistetty ja Attendo pyytää anteeksi virheitä”

Valvira keskeytti tammikuun lopussa Kristiinankaupungissa toimivan Esperi Caren pyörittämän Hoivakoti Ulrikan toiminnan. Lue lisää Esperi Caren tapauksesta täältä.