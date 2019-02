Kaksi puoluetta haluaa 1 000 uutta poliisia Suomeen: ”Väkivalta- ja seksuaalirikosten tuomiot kovemmiksi, nettisaalistaminen kuriin”

Sekä Sininen tulevaisuus että kd esittävät eduskuntavaaliohjelmissaan poliisien määrän nostamista tuhannella.

”Tuhat uutta poliisia kentälle, hätäkeskuksiin, pelastustoimeen ja rajavartiostoon lisää henkilöstöä, väkivalta- ja seksuaalirikosten tuomiot kovemmiksi, nettisaalistaminen kuriin”, siniset linjaa perjantaina julkistetussa ohjelmassaan.

”Esitämme 1 000 uuden poliisin palkkaamista ja rangaistusten koventamista seksuaali- ja väkivaltarikoksissa”, kd puolestaan sanoo omassa ohjelmassaan.

Molemmat korostavat lisäksi perheiden päätösvaltaa perhevapaissa.

”Perheet tietävät itse mikä on heille paras lastenhoitoratkaisu”, kd:n ohjelmassa sanotaan.

Myös siniset linjaa, että perhevapaista päättää perhe.

Sinisten tavoitteena on lisäksi, että Suomi hankkii sata hävittäjää. Suomi on HX- eli hävittäjähankkeessa hankkimassa 64 uutta hävittäjää. Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin) on todennut, hän ”nukkuisi yönsä rauhassa, jos hävittäjiä olisi sata”. Lue lisää: Vääntö Suomen hävittäjähankinnoista jatkuu – ”Ei tarvitse olla kummoisella järjellä varustettu, kun ymmärtää kenen etua se edistää”