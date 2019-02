KHO:n presidentti Ylelle: Attendo pyytänyt alempia hoitajamitoituksia

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) presidentti Kari Kuusiniemi kertoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina, että yksityiset sosiaalipalveluyritykset ovat valittaneet hoitajamitoituksista KHO:lle. Yksi valittajista on ollut Attendo, jonka Alavudella sijaitsevan hoivakoti Pelimannin toiminnan viranomaiset keskeyttivät perjantaina väliaikaisesti.

Kuusiniemi korosti, että hoitolaitoksen toiminnan harjoittajan on haettava lupa aluehallintovirastolta tai Valviralta. Luvissa määrätään esimerkiksi asiakashuonemitoituksesta ja henkilökunnan määrästä.

”Meillä on joitakin valituksia, joissa palveluntuottajayritys on pyytänyt saada alhaisempaa mitoitusta kuin lupapäätöksessä on määrätty. Tämä on julkinen päätös ja pitää paikkansa, että ainakin kyseinen yritys, Attendo, on tehnyt ainakin yhden valituksen, jonka löysin meidän arkistotietokannasta”, hän kertoi.

Kuusiniemi ei lauantaina osannut sanoa, ovatko muut hoiva-alanyritykset valittaneet.

”Tässä on ollut myös terveyspalveluja koskeva valitus, jossa on vedottu muun muassa siihen, että toiminta on aiemman jatkamista ja muillakaan ei ole ollut sen korkeampia hoitajamitoituksia, että on tietyt järjestelyt, joilla voidaan taata, että hoidon taso säilyy alemmallakin mitoituksella. Tässä yhdessä esimerkkitapauksessa, jonka kaivoin esille, hallinto-oikeus oli hylännyt kyseisen yrityksen valituksen ja KHO ei muuttanut tätä päätöstä jatkovalituksesta. Hoitajamitoitus pysyi sellaisena, kuin viranomainen oli sen määrännyt”, Kuusiniemi kuvaili.

