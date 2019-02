Attendon tapaus raivostuttaa – Nyt reagoi Juha Sipilä: ”Tämä lista kuntoon”

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) huomautti lauantaina, että vanhusten hoito on ”aiheesta erityistarkkailussa”. Sipilä muistutti alan toimijoita sosiaali- ja terveysministeriön laatimasta 25 kohdan listasta.

”Vanhusten laadukas hoito pitää olla myös suurten yksityisten toimijoiden prioriteetti nro 1. Nyt tämä lista kuntoon. Tässä sitoudutaan muun mu haamuhoitajailmiön lopettamiseen, kunnon ruokaan sekä lääketurvallisuuteen. Nyt on toimien aika, toimiala on aiheesta erityistarkkailussa”, Sipilä tviittasi.

Hoivapalveluyritykset, ammattiliitot, järjestöt, kuntien edustus ja valvontaviranomaiset kokoontuivat 1. helmikuuta perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk) johdolla neuvottelemaan vanhusten asumispalvelujen laadun parantamisesta. Työkokouksen tuloksena syntyi lista Sipilän nyt esiin nostamista 25 toimenpiteestä, joiden toteuttamiseen kaikki osallistuneet organisaatiot ovat sitoutuneet. Yksi sitoutuneista on viikonloppuna otsikoihin noussut Attendon, jonka hoitokodin toiminta keskeytettiin perjantaina Alavudella. Lue myös: Jo toisen hoivakodin toiminta keskeytetty: ”Korjaavat toimenpiteet on käynnistetty ja Attendo pyytää anteeksi virheitä”

Toimenpidelistassa eri osapuolet sitoutuvat muun muassa ilmoittamaan hoitajien määrän kyselyissä ja valvontatilanteissa rehellisesti ja hoiva- hoitohenkilöstön määrässä on toteuduttava vähintään vähimmäismitoitus.

Länsi-Suomen aluehallintovirasto päätti perjantaina keskeyttää Attendon Alavudella sijaitsevan hoivakoti Pelimannin toiminnan väliaikaisesti, koska henkilöstömitoitus ei ole ollut viranomaistarkastuksessa riittävä.

”Pelimanni-hoitokodissa on ollut valvontaherätteenä huoli siitä, että siellä olisi asiakkaiden hoitoisuuteen nähden liian vähän osaavaa henkilökuntaa per työvuoro, siellä on ollut hoitotilanteen hallinnassa puutteita ja ongelmia esimiestoiminnassa”, Valviran ylijohtaja Markus Henriksson sanoi Iltalehdelle korostaen, että kyseessä ovat vasta epäilyt. Lue lisää: Viranomaiset kommentoivat Attendo-epäilyjä IL:lle: Töissä oli kouluttamattomia henkilöitä, hoitajat myös siivosivat ja pyykkäsivät

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin) kehotti lauantaina kuntapäättäjiä selvittämään hoitopalveluidensa tilanteen.

”Etelä-Pohjanmaan aluehallintovirasto toimi aivan oikein, kun se puuttui hoivakodin toimintaan. Olen tyytyväinen, että tässä tapauksessa valvonta toimi. Mutta ongelma on osoittautunut nyt niin laajaksi, että kuntapäättäjien on syytä tarkistaa omien hoivapalveluidensa tilanne kaikkialla Suomessa”, hän kommentoi tiedotteessa.

Attendon tapaus on suututtanut laajasti Suomessa. Helsingin Sanomien haltuunsa saaman Avin päätöksen mukaan tammikuussa avatussa hoivakodissa on kuollut kuusi asukasta vajaan kuukauden aikana. Kuolemantapauksista ei ole kuitenkaan saatu yksityiskohtaisempia tietoja tai selvitystä siitä, ovatko tapaukset johtuneet hoitovirheestä tai laiminlyönneistä toimintayksikössä.

Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo sanoo tapauksen osoittavan, että pelkkä hoitajamitoituksen muuttaminen ei selvästi riitä.

”Tarvitaan tuntuvia rangaistuksia, jotta villin lännen meininki kaikkein heikompien hoivassa saadaan päättymään. Pelimannissa ei ole ollut yhtä tai kahta korjattavaa puutetta, vaan useampia, aina henkilöstömitoituksesta lääkehuoltoon ja ruoanjakeluun. Hoivakoti oli aloittanut toimintansa ennen asiaan kuuluvia lupia ja siellä on ollut lyhyen ajan sisällä useita kuolemantapauksia sekä työntekijöiden joukkopako. Tämä on aivan järkyttävää, ja ylittää ymmärrykseni täysin.”

Tehyn puheenjohtajan Millariikka Rytkösen mukaan vanhusten huollon tapahtumissa on kyse kansallisesta kriisistä.

Vaatimus sitovan hoitajamitoituksen kirjaamisesta lakiin nousi esiin myös Jyväskylän Talven vaalipaneelissa lauantaina. Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo joutui puolustelemaan puolueensa kantaa asiassa. Kokoomus on ainoa eduskuntapuolue, joka ei kannata sitovaa hoitajamitoitusta, vaan korostaa joustavaa mitoitusta tarpeen mukaan. Lue tarkemmin: Li Anderssonilta suora syytös hoiva-alan tilanteesta Petteri Orpolle: ”Estää sen yhden ratkaisun eteenpäinviemistä, jossa kaikki muut ovat mukana”

