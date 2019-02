Mikael Jungner lataa suorat sanat: ”Vanhusten hoidon ongelma on pääomasijoittajissa - maanpäällinen helvetti on taputeltu”

Viestintäyhtiö Kreabin toimitusjohtaja, entinen kansanedustaja ja Liike Nytin perustajiin kuuluva Mikael Jungner analysoi, että vanhusten hoidon ongelma on pääomasijoittajissa.

”Kun tuhannet hoivapaikat paketoidaan yhteen, diskontataan tulevat säästöt, myydään koko paketti seuraavalle sijoittajalle, joka sitten rahoittaa hankinnan ostettavan yhtiön velkavivulla, on vanhusten maanpäällinen helvetti taputeltu”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Suomessa on alkuvuoden aikana jouduttu keskeyttämään kahden yksityisen hoivakodin toiminta. Länsi-Suomen aluehallintovirasto päätti perjantaina keskeyttää Attendon Alavudella sijaitsevan hoivakoti Pelimannin toiminnan väliaikaisesti ja Valvira keskeytti tammikuun lopussa Kristiinankaupungissa toimivan Esperi Caren pyörittämän Hoivakoti Ulrikan toiminnan. Lue tarkemmin: Jo toisen hoivakodin toiminta keskeytetty: ”Korjaavat toimenpiteet on käynnistetty ja Attendo pyytää anteeksi virheitä”

Sekä Attendon että Esperi Caren suurimmat omistajat ovat pääomasijoittajia. Ruotsalainen pääomasijoitusyhtiö Nordstjenan omistaa Attendosta 15,91 prosenttia. Se on myös esimerkiksi suomalaisen rakennuskonevuokraaja Ramirentin suurin omistaja 20 prosentin osuudellaan ja ruotsalaisyhtiön salkussa on lisäksi muun muassa rakennusyhtiö NCC:tä ja keittiövalmistaja Nobiaa.

Esperi Caren suurin omistaja on brittiläinen pääomasijoittaja ICG. ICG:n managing director, Esperi Caren hallituksessa istuva Timo Larjomaa on kertonut, ettei hän ollut tietoinen yhtiön Kristiinankaupungissa pyörittämän hoivakodin ongelmista ennen kuin asia tuli julkisuuteen. Lue lisää: Esperi Caren pääomistaja: Ongelmista ei tiedetty mitään ”ennen kuin asia lävähti julkiseksi”

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo otti asiaan kovasanaisesti kantaa Jyväskylän Talven vaalipaneelissa lauantaina.

”Kyllähän tämä on todella vakava paikka tällä hetkellä. Nämä, mitä nyt on tullut julkisuuteen ovat täysin sietämättömiä. Ei voi olla niin, että joku maksimoi voittojaan meidän vanhusten kustannuksella. Sitä ei voi hyväksyä. Pitää ottaa ne rahat pois, jotka on maksettu, pitää ottaa toimilupa pois ja jos on rikottu lakia, pitää laittaa vastuuseen.”

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) totesi lauantaina koko alan olevan nyt eritystarkkailussa.

