Suomen säätyyppiin iso muutos: ”Korkeapaine kääntää Suomen sään päälaelleen”

Forecan meteorologi Markus Mäntykannas ennustaa, että Suomen säätyyppi muuttuu alkuviikolla.

”Euroopan ylle on muodostumassa korkeapaineen alue, joka kääntää Suomenkin sään päälaelleen. Matalapaineille ja pitkään kestäneille sateille voidaan heittää hyvästit: tilalle tulee poutaisempia ja aurinkoisempia päiviä. Tiistaina ja viikon puolivälissä moni voikin jo havahtua siihen, kuinka paljon tehoa aurinko on saanut sitten tammikuun: pikkupakkasellakin lumi alkaa sulaa jo teiltä ja sulamisvesi tippuu räystäillä. Ilmassa on ensi viikolla jo kevättalven makua”, hän kirjoittaa Forecan blogissa.

Mäntykannas sanoo, että viime päivinä on näyttänyt siltä, että ensi viikon loppupuolella syntyvä sääasetelma saattaa laukaista föhntuulen Skandinaviaan.

”Mikäli Länsi-Euroopan ylle asettuva korkeapaine ja Pohjois-Atlantin matalapaineet ovat suotuisassa asetelmassa toisiinsa nähden ja mahdollistavat länsi-luoteisen ilmavirtauksen, voi föhnilmiö syntyä torstai-lauantai -akselilla. Vielä on kuitenkin epävarmaa, yltäisikö sen vaikutus Suomeen saakka vai jäisikö se enemmänkin Ruotsin asiaksi. On kuitenkin mahdollista, että ensi viikon loppupuolella maan länsi- ja pohjoisosassa lämpötila voi käväistä +5 asteen vaiheilla – jos siis föhnasetelma syntyy. Aurinko lämmittää jo helmikuun puolessa välissä jonkin verran, joten mahdollinen föhnilmiö voisi tuoda esimakua keväästä päiväksi tai pariksi.”

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan tammikuun keskilämpötila oli suuressa osassa maata 1–3 astetta tavanomaista kylmempi. Näin kylmä tammikuu ei kuitenkaan ole harvinainen, vaan toistuu keskimäärin kerran kolmessa tai neljässä vuodessa. Viimeksi kylmempää oli vuonna 2016. Kylmintä tavanomaiseen nähden oli Ilmatieteen laitoksen mukaan Etelä-Lapissa ja leudointa puolestaan Ahvenanmaalla, jossa kuukausi oli keskilämpötilaltaan tavanomainen.