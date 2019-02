Avi tarkasti Attendon hoivakodin: ”Merkittäviä puutteita – Työntekijät eivät tunnistaneet kolmea työvuorolistalla ollutta henkilöä”

Itä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa ongelmista ja puutteista Attendon Jalavan hoivakodissa Joroisissa. Puutteet ilmenivät Avin tarkastuskäynnin yhteydessä viime viikolla.

”Aluehallintovirasto totesi tarkastuskäynnillä saatujen tietojen perusteella, että henkilöstömitoitus, henkilöstörakenne ja ammatillisuus eivät vastaa asiakkaiden tarpeita, eivätkä ole luvan mukaisia. Tarkastuskäynnillä jäi epäselväksi tietävätkö kaikki henkilökunnasta hoito- ja palvelusuunnitelman merkityksen tai mistä sen voisi käydä lukemassa. Ulkoiluun ja viriketoimintaan ei jää perushoivalta aikaa. Lääkehoidon toteutuksessa todettiin puutteita. Yksikön asiakirjakirjauskäytännöt eivät ole asianmukaisia”, Avin tiedotteessa kerrotaan.

Avin mukaan Attendo reagoi puutteisiin lisäämällä heti henkilökuntaa. Sijainti- ja sijoittajakunta valvoo yksikön toimintaa ja yöpartio käy yksikössä öisin. Näillä perusteilla aluehallintovirasto katsoi, että toiminta voi toistaiseksi jatkua. Avi kuitenkin edellyttää Attendolta selvitystä hoivakodin toiminnasta.

LUE MYÖS: Juha Sipilä väläyttää: Osakeyhtiö väärä yhtiömuoto hoiva-alalla – ”Kuinka paljon sitä voittoa tehdään ja mikä on se järjestys?”

Avi kertoo esimerkiksi henkilöstötilanteesta näin:

”Vuorossa olevat työntekijät eivät tunnistaneet kolmea työvuorolistalla ollutta henkilöä.”

”Tarkastuskäynnillä todettiin, että yksikössä olevan henkilöstön määrä ja työvuoroihin sijoittuminen ei vastaa lupaa eikä asiakkaiden tarpeita. Henkilöstörakenne eikä ammatillisuus vastaa asiakkaiden palvelutarpeita.”

Varkauden sosiaali- ja terveystoimi on Avin tarkastuskäynnin jälkeen tehnyt hoivakodin asukkaille terveystarkastukset. Attendon on annettava Aville selvitys asiasta 22. helmikuuta mennessä. Attendon vastauksella on tarkoitus varmistaa, että epäkohdat on korjattu pysyvästi, vakituinen vastuuhenkilö on valittu ja henkilöstömäärä on annetun luvan mukainen.

”Mikäli näin ei ole, aluehallintovirasto harkitsee, mihin valvontatoimenpiteisiin on ryhdyttävä”, Avi kertoo.

LUE MYÖS:

Hoitoalan edustajat pöyristyivät Attendo-johtajan kommentista: ”Hoitajana tiedän, että ihminen ei kuole muuttoon”

”Kuka tahansa voi sellaisen myöntää” – KL: Attendolla ja Esperillä ”laatutodistukset”