Kansanedustajan järkytys: ”Nuorten ja koulutuksen puhdasta halveksuntaa – hallituspuolueet kaatoivat kansalaisaloitteen”

Oppositiopuolue vihreiden kansanedustaja Ozan Yanar arvostelee kovin sanoin hallituspuolueita siitä, että ne esittävät eduskunnan sivistysvaliokunnassa toisen asteen koulutusta koskevaa kansalaisaloitetta hylättäväksi.

”Nuorten ja koulutuksen puhdasta halveksuntaa. Sitä on tapa, jolla hallituspuolueet kohtelivat kansalaisaloitetta maksuttomasta toiseen asteen koulutuksesta. Hallituspuolueet kaatoivat nuorten tekemän aloitteen teknisen muotoseikan varjolla”, Yanar kirjoittaa Facebookissa.

Eduskunnassa opetusasioista vastaava sivistysvaliokunta esittää hylättäväksi kansalaisaloitetta, jossa oli 53 098 allekirjoitusta. Vaikka opetus on lukioissa ja ammattikouluissa nykyään maksutonta, joutuvat opiskelijat maksamaan oppimateriaaleista kuten lukiokirjoista tai ammattikoulun työvälineistä.

Sivistysvaliokunnan kansanedustajat korostavat, että asian nostaminen keskusteluun on ”erittäin tarpeellista”. Valiokunnan mukaan syy ratkaisuun on ennen muuta tekninen: kansalaisaloitteessa vaaditaan eduskuntaa laatimaan selvityksen ja ryhtyvän toimenpiteisiin lukio- ja ammatillisten opintojen maksullisuuden poistamiseksi, mutta eduskunta ei ole oikea taho selvitysten tekemiseen.

”Tämä on surullinen näytös monella tapaa. Ensinnäkin viesti on, että kansalaisilla pitäisi olla huippujuristit, jotta he voisivat laatia kansalaisaloitteita. Yli 50 000 suomalaista oli allekirjoittanut aloitteen”, Yanar kirjoittaa.

”Surullista on myös, että aloitteen takana olivat nuoret, mutta he eivät saaneet ansaitsemaansa kunnioitusta. Näinkö meillä kannustetaan oikeasti nuoria uskomaan politiikkaan?” hän jatkaa.

”53000 allekirjoitusta ei ilmeisesti merkitse mitään”, Yanar kommentoi Twitterissä.

”Tekninen muotoseikka”. Siihen kaatui nuorten kansalaisaloite maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta sivistysvaliokunnassa. Näinkö kannustetaan nuoria vaikuttamaan ja uskomaan politiikkaan? 53000 allekirjoitusta ei ilmeisesti merkitse mitään.https://t.co/hW50FGn3nl — Ozan Yanar (@yanarozan) February 12, 2019

Jo aiemmin tänään opposition valiokuntajäsenet, jotka jättivät vastalauseen asiassa, kommentoivat tilannetta pettyneinä. LUE LISÄÄ: ”Tuntuu käsittämättömältä”: 53098 suomalaista halusi lukiot ja ammattikoulut ilmaiseksi – Nyt kansalaisaloitetta esitetään hylättäväksi

Myös nuoria edustavat järjestöt ilmaisivat pettymyksensä kansalaisaloitteen kohtaloon.

”Valiokunnalla olisi halutessaan ollut keinoja viedä itse asiaa eteenpäin. Tahtoa niiden käyttämiseen ei valiokunnan enemmistöllä kuitenkaan ollut. Valiokunnan päätös on ankea viesti kansalaisaloitteen puolesta töitä tehneille nuorille: Näinkö eduskunta arvostaa nuorten aktiivisuutta?” sanovat nuorten järjestöjen johtajat tiedotteessaan. LUE LISÄÄ: Nuoret pettyivät kansalaisaloitteen kohtaloon – ”Näinkö eduskunta arvostaa nuorten aktiivisuutta?”