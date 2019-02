Nyt tuli vahvistus hallitukselta: Vanhuspalvelulain muutostyö alkaa heti – Hoitajien määrä ja riittävyys mukana

Juha Sipilän (kesk) hyvinvoinnin ja terveyden ministeriryhmä on tänään tiistaina päättänyt käynnistää työn vanhuspalvelulain uudistamiseksi jo tällä hallituskaudella.

Vanhuspalvelulain uudistaminen nousi julkiseen keskusteluun hoivakodeissa ilmenneiden laiminlyöntien seurauksena. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk) kertoi jo aiemmin aloittavansa vanhuspalvelulain uudistustyön. Kuuma peruna asiassa on ollut hoitajamitoitus, jonka kaikki puolueet kokoomusta lukuun ottamatta haluavat kirjata vanhuspalvelulakiin.

LUE MYÖS:

Annika Saarikko käynnistää valmistelun hoitajamitoituksen kirjaamiseksi lakiin

Sdp pelaa nyt kovilla: ”Yksi lause riittää – hoitajamitoitus lakiin muutamassa tunnissa”

Nykyisin laissa on vain 0,5:n hoitajan suositus.

Saarikko sanoo, että vanhuspalvelulain uudistustyössä tarkastellaan myös hoitajien määrää ja riittävyyttä.

”Julkisuudessa käyty keskustelu on tuonut esiin huolestuttavia asioita vanhustenhoidon tilasta Suomessa. Ikäihmisten kohtelu ei kaikkialla täytä toimintamme arvolähtökohtia ja luottamusta palveluihin on rapautettu. Asia on vakava. Julkinen keskustelu epäkohdista on vahvistanut käsitystä siitä, että tarvitaan laaja ja huolellinen valmistelutyö, jotta vanhusten palveluihin saadaan yhtenäiset käytännöt ja ratkaisut. Hoitajien riittävyys ja määrä on osa tätä valmistelua”, sanoo Saarikko.

LUE MYÖS: Puoluejohtajan äimistys eduskunnassa: ”Tämä on täysin kestämätöntä – Valvirassa on vain 1 henkilö vanhustenhuollon valvonnassa”

Valvontaan tarvitaan lisää voimavaroja, ja niitä on luvassa seuraavassa lisäbudjetissa, sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa sanotaan. LUE LISÄÄ: Hallitus lupasi heti lisää rahaa vanhuspalveluiden valvontaan – Petteri Orpo varoitti hoitajamitoituksen rahoituksesta

LUE MYÖS:

Avi tarkasti Attendon hoivakodin: ”Merkittäviä puutteita – Työntekijät eivät tunnistaneet kolmea työvuorolistalla ollutta henkilöä”

Oikeusministeriltä kovat madonluvut hoivayhtiöille: ”Heitteillepanon, petoksen ja väärennöksen tunnusmerkistö voi täyttyä”