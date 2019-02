Aki Lindénin sote-varoitus: ”Laboratoriokoe jopa 300 €” – Amerikkalainen kehityskulku jo käynnissä Suomen terveydenhuollossa

HUS:in entinen toimitusjohtaja, sdp:n eduskuntavaaliehdokas Aki Lindén kommentoi blogissaan amerikkalaisen terveydenhuollon yhtymäkohtia Suomeen ja sote-uudistukseen.

Terveydenhoidon yksityistäminen Yhdysvalloissa on johtanut hyväosaisten ylihoidon ja huono-osaisten alihoidon lisääntymiseen, kertoi Uusi Suomi tänään. LUE LISÄÄ: Terveydenhoidon yksityistämisen seuraus: Käynti ensiavussa 9000 dollaria, sairaanhoitajan antama särkylääke 200 dollaria – ”Joku nauraa matkalla pankkiin, mutta se ei ole potilas”

Kauppalehti kertoi hiljattain amerikkalaisperheestä, jonka kaksosten syntymän lasku oli 1,25 miljoonaa dollaria. Lastensairaalan johtaja Jari Petäjä sanoo, että Suomen sote-valmistelussa ei ole otettu lainkaan huomioon kustannusten mekanismia. Sairaanhoidon tuotantoa avataan yhtä aikaa markkinoille ja valtion taholta rakennetaan tarkoituksella kovempaa kululeikkuria, kuin mihin sairaanhoidon todellinen kustannusrakenne ja sen taso antavat mahdollisuuden.

Lindén on Petäjän kanssa samaa mieltä.

”Ottamalla käyttöön laaja valinnanvapaus ja säästämällä samalla julkisia menoja, seuraa väistämättä seuraavaa. Julkisin varoin korvattavien palveluiden sisältö määrätellään hyvin niukaksi ja tuottajille (yksityinen tai julkinen) maksettavat korvaukset olisivat kovin pienet. Nykyinen taso ei ainakaan kasvaisi. Nykyisin kunnat antavat terveyskeskuslääkäreiden vastaanottotoimintaan keskimäärin 120-140 euroa asukasta kohti vuodessa. Kunnalliset terveydenhuoltomenot ovat kokonaisuudessaan yli 2000 euroa vuodessa asukasta kohti ja kaikki kuntien sote-menot 3500 euroa asukasta kohti”, Lindén kirjoittaa.

”Ei ole oletettavaa, että perusterveydenhuollon vastaanottotoimintaan voitaisiin osoittaa 300 euroa asukasta kohti, joka olisi kuitenkin se rahoitus, jolla tämä väestön tarvitsema palvelu tulisi tyydyttävällä tavalla järjestetyksi”, Lindén jatkaa.

Lindén kirjoittaa, että Yhdysvaltain mallissa monet sairaalat joutuvat tuottamaan yhteiskunnan rahoittaman osuuden terveydenhuollosta, minkä seurauksena ”muu terveydenhuolto myydään väestölle, vakuutusyhtiöille ja työnantajille kalliilla”.

”Juuri näin on nyt jo Suomessa tapahtunut ja sote-uudistus säästöineen kiihdyttäisi tätä kehitystä”, Lindén kirjoittaa.

Lindénin mukaan suurista yksityisistä terveysfirmoista on tullut terveydenhuollon tavarataloja, joissa osa palveluista on heikommin, osa paremmin kannattavia. Tappiollisuutta tasapainotetaan muilla sektoreilla. Konkreettinen esimerkki tästä on Lindénin mukaan laboratoriotoiminta.

”Sellaiset peruskokeet, joiden omakustannushinta julkisissa laboratorioissa ovat esimerkiksi 60 euroa, maksavat potilaille 200-300 euroa yksityisissä laboratioissa. Ei niiden tuottamiskustannus sielläkään tuota maksa, vaan paljon vähemmän, Virosta alihankittuna jopa alle 50 euroa. Tässä otetaan siis huima kate”, Lindén kirjoittaa.

Lindén varoittaa soten valinnanvapaudesta:

”Nyt tulevassa soten valinnanvapaudessa – siis jos samaan aikaan pidetään säästövaatimuksesta kiinni – käy siten, että edellä luoteltujen yksityisten tuottamien palveluiden rinnalle tulee uusi sektori: niukasti rahoitetut sote-palvelut. On puhuttu, että yksityinen ja julkinen tuottaja saisi vain 50 euroa vuodessa korvausta sellaisesta asiakkaasta, joka on samaan aikaan työterveyshuollon piirissä. Ei 50 eurolla tuota edes yhtä lääkärikäyntiä. Tällöin tuottaja joko haluaa, että tällainen henkilö ei käy lainkaan vuoden aikana hoidossa, tai sitten jos hän – tappiollisesti – käy, otetaan muilla palveluilla hänestä kate, esimerkiksi työterveyshuollosta, jossa työnantajan maksama vuosikorvaus voikin olla 600 euroa!”

Lindén kertoi syksyllä Uuden Suomen haastattelussa, että hän lisäisi terveydenhoitoon miljardin euron panostuksen. Se jakautuisi niin, että 350 miljoonaa euroa tarvittaisiin hammashoitoon ja 650-700 miljoonaa euroa perusterveyteen.