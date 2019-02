Jopa miljoonasta suomalaistelevisiosta tulee pian käyttökelvottomia – Näin tarkistat, pitääkö ostaa uusi

Suomen televisiolähetykset siirtyvät lähivuosina uuteen DVB-T2-lähetystekniikkaan. Vastaanottavien laitteiden, kuten TV:n tai digiboksin, tulee HD-ajan alkaessa olla yhteensopivia uuden lähetystekniikan kanssa, tai muuten televisio pimentyy.

Gigantin tv-asiantuntijan mukaan Suomen televisiokanta kaipaa uudistusta ollakseen valmis vastaanottamaan muutokset. Asiasta on tiedottanut myös liikenne- ja viestintävirasto Traficom äskettäin.

Jo vuonna 2017 kaikki maksu-tv-lähetykset siirtyivät DVB-T2-tekniikkaan, mutta seuraava muutosaalto tulee koskemaan vielä suurempaa osaa suomalaisista, kun antennitalouksissa kaikki vapaiden kanavien lähetystekniikka siirtyy uuteen tekniikkaan. Vapaita kanavia ovat muun muassa Yle, MTV ja Nelonen.

Traficomin mukaan antennitalouksissa, joita on noin puolet kaikista talouksista, televisio ei enää toimi, ellei sitä ole varustettu T2-virittimellä. Traficomin arvion mukaan antenniverkossa on edelleen noin 400 000 taloutta, joilta puuttuu uuden tekniikan mukainen vastaanotin. Tämän lisäksi arvioon voidaan laskea vielä kotitalouksien kakkostelevisiot sekä noin 600 000 kesämökkiä, joista suurin osa on antenniverkossa.

”Jo pelkästään antennikotitalouksissa arvioidaan olevan jopa puoli miljoonaa taloutta, joilla ei ole T2-tekniikkaa tukevia laitteita. Kun tähän lisätään vielä kotien kakkostelevisiot, kesämökit ja julkiset tilat sekä yritykset, voidaan puhua jopa miljoonasta pimenemisvaarassa olevasta televisiosta Suomessa”, sanoo Gigantin tv- ja audiotuotteista vastaava myyntipäällikkö Toni Kiekkinen tiedotteessa.

Oman television tilanteen voi tarkistaa katsomalla, onko siinä Antenna Ready HD- tai Cable ready HD-merkintä. Jos merkintä löytyy, on laite silloin testattu uudella tekniikalla ja se toimii sillä. Jos merkintää ei löydy, pimenee televisio uudistuksen myötä.

Traficomin mukaan kaikissa Suomessa myynnissä olevissa uusissa televisioissa on jo melkoisella varmuudella T2-viritin. Jos televisiosi on muutaman vuoden vanha, kannattaakin sen T2-kelpoisuus tarkistaa jo nyt, virasto ohjeistaa.

Gigantin Kiekkinen muistuttaa, että muutos voi tuoda ryntäyksen televisio-ostoksille.

”Moni saattaa jättää päivityksen viime hetkeen. Tällöin karkeasti arvioiden jopa puoli miljoonaa ihmistä saattaa olla samaan aikaan hankkimassa televisiota.”

Samankaltainen ilmiö tapahtui vuonna 2017, kun maksu-tv-lähetykset siirtyivät uuteen teknologiaan. Uutta tekniikkaa vastaanottavien televisioiden ja digiboksien myynti tuplaantui muutosviikolla.

Traficom: Tarkkaa päivämäärää siirtymälle ei vielä ole

Siirtymän tarkka ajankohta ei ole tiedossa. Sen oli tarkoitus toteutua maaliskuussa 2020, mutta tv-yhtiöt tiedottivat 24.10.2018 siirtymän viivästymisestä.

”Toivomme, että ihmiset varautuisivat uuteen lähetystekniikkaan hyvissä ajoin. Kun vuonna 2007 siirryttiin digitaalisiin tv-lähetyksiin, monelle tuli silloinkin yllätyksenä, että vanha tv ei enää toiminutkaan. Kaupat eivät välttämättä pysty tarjoamaan juuri itselle sopivinta televisiota, jos päivittämisen jättää viime tinkaan”, Traficom muistutti tiedotteessa.

”Tv-yhtiöt yhdessä päättävät, milloin siirtymä tapahtuu. Ainakin osalle tv-kanavista on suunniteltu pidempää, puolesta vuodesta vuoteen kestävää rinnakkaislähetysvaihetta, jolloin sekä vanhan että uuden tekniikan mukaisia lähetyksiä lähetetään rinnakkain.”