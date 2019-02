Hoitajamitoitus: Kuntien ja hoivayritysten välillä alkaisi neuvottelukierros – ”Pitää korvata täysimääräisesti”

Mitä tapahtuu jo voimassa oleville kuntien sekä terveys- ja hoivayritysten välisille ulkoistussopimuksille, jos lakiin kirjataan sitova 0,7:n hoitajamitoitus? Käynnistäisikö lakimuutos massiivisen uuden neuvottelukierroksen?

Kysymyksiin ei ole yksinkertaista vastausta, sillä ulkoistussopimuksissa on eroa, kertoo Kuntaliiton johtava lakimies, sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimin esimies Sami Uotinen. Uusien neuvottelujen tarve ja hoitajakirjauksen toteuttamisen helppous tai vaikeus riippuu sekä kunnan tekemän sopimuksen muodosta että siitä, kuinka lainsäädäntö toteutettaisiin.

”Se riippuu siitä, millaiset siirtymäsäännökset lakiin tulisi, ja siitä, miten lainsäädännössä otettaisiin huomioon, että se kustannusten vyöryttäminen sopimusten kautta ei välttämättä ole ihan yksinkertaista, jos niissä ei ole otettu huomioon [muutosten mahdollisuutta]”, Uotinen sanoo.

Toisaalta joissakin sopimuksissa hoitajamitoituksen nousu saattaisi olla vaivattomastikin huomioitavissa, Uotinen arvioi. Yleisluonteisesti on hankala sanoa, miten hoitajakirjaus sopimuksiin tuotaisiin, koska asiaa jouduttaisiin katsomaan sopimus sopimukselta.

”Mutta jollakin aikataulullahan ne sopimukset pitäisi tältä osin päivittää.”

Uotinen toivoo, että käytännön seuraukset otetaan lainsäädännössä tarkasti huomioon, jos seuraava hallitus sitovan mitoituksen toteuttaa.

”Toivoisin, että siinä otetaan kantaa myös siihen, miten ja millä aikataululla se viedään käytäntöön – että olisi riittävät siirtymäajat sekä säännökset siitä, miten laki suhtautuu näihin voimassaoleviin sopimuksiin.”

”Puhutaan vähintäänkin useammista kuukausista, ellei vuodesta, että ehditään nämä viedä käytäntöön.”

Osa määräaikaisista sopimuksista saattaisi tulla uusittaviksi siirtymäajan puitteissa itsestään.

Uotinen tuo esiin, että ympärivuorokautinen hoiva on luvanvaraista toimintaa, ja luvissa on usein edellytys tietystä henkilöstömitoituksesta. Luvatkin saattaisivat vaatia päivittämistä, jos hoitajamitoitus tulee lakiin.

Sipilän halllitus käynnisti helmikuussa työn vanhuspalvelulain uudistamiseksi. Oppositio vaatii lakiin hoitajamitoitusta, joka nousisi 0,7:ään ja olisi nykyisen suosituksen sijasta sitova, mutta hallitus on linjannut vain, että lakia uudistettaessa tarkastellaan myös hoitajien määrää ja riittävyyttä.

Hoivayritysten edunvalvoja: ”Mitoituksen nousu pitää korvata tuottajille täysimääräisesti”

Jos henkilöstöä edellytetään enemmän, kasvaa myös palveluntuottajalle maksettu korvaus. Kuntaliitto ja KT Kuntatyönantajat ovat arvioineet, että 0,7:n hoitajamitoitus tulisi maksamaan 200–250 miljoonaa euroa.

Hoiva- ja terveysalan yrityksiä edustava Hyvinvointiala HALI ry puolestaan arvioi, että 0,7:n mitoitus lisäisi tehostetun palveluasumisen kustannuksia ensi vuonna reilulla 300 miljoonalla eurolla. Henkilökunnan määrässä tämä tarkoittaa laskijasta riippuen 4000–5000 uutta käsiparia, kertoo HALI ry:n toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas.

Rajakankaan mukaan ulkoistussopimukset on neuvoteltava uudestaan, jos sopimuksessa ei ole varauduttu ehtojen muutoksiin. Hän korostaa, että edunvalvontajärjestöllä ei ole tietoa sopimusten yksityiskohtaisista ehdoista.

”Sopimusosapuolet neuvottelevat sopimusehtojen eli mitoituksen ja hintojen muutoksista, jos toiminnan järjestämisen reunaehdot muuttuvat”, Rajakangas viestittää Uudelle Suomelle.

”Pitää sopia, että mitoituksen mahdollinen nousu korvataan tuottajalle täysimääräisesti.”

Rajakankaan mukaan suurimmassa osassa yksityisten hoivayritysten toimipaikoista mitoitus on jo nykyisin hieman yli 0,6. Näin ollen mitoitusvaatimuksen nosto 0,5:stä 0,6:een maksaa hänen mukaansa ”vähemmän” kuin mitoituksen nosto 0,6:sta 0,7:ään. Hoitopaikkoja, joissa mitoitus on alle 0,6 on vähemmän kuin niitä, joissa mitoitus alle 0,7, hän jatkaa.

THL:n selvityksen mukaan 0,5:n vähimmäismitoitus toteutuu 95 prosentissa vanhusten ympärivuorokautisen hoidon yksiköistä. Sen sijaan keskustelussa ollut mitoitus, 0,7, ylittyy 22 prosentissa yksiköistä.

Kuntaliitto on lausunut julkisuuteen, että se ei kannata sitovan henkilöstömitoituksen kirjaamista lakiin. Tätä on perusteltu sillä, että palveluasumisen olosuhteet ja tilanteet vaihtelevat ja että yli puolet yksiköistä ylittää reilusti minimimitoituksen.

Sen sijaan terveysyrityksistä ainakin Mehiläinen on ilmoittanut kannattavansa korkeampia henkilöstömitoituksia osana vanhustenhoidon rahoituksen lisäämistä. Yhtiön mukaan ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaiden ”muistihäiriöiden ja hoitoisuuden aste on jatkuvasti kohonnut”, ja nykyiset mitoitukset sekä yrityksille palveluiden tuotannosta maksettavat korvaukset ovat jääneet kehityksestä jälkeen.

Entäs palvelusetelituottajat?

Oma lukunsa ovat vielä palvelusetelimallilla toimivat hoiva- ja terveyspalveluiden tuottajat, joiden osalta hoitajakirjaus todennäköisesti muuttaisi kuntien palveluille asettamia kriteereitä. Kunta ei tee palvelusetelituottajien kanssa sopimusta, vaan asiakas itse tekee sen tuottajan kanssa.

”Siinä olisi muutettava hyväksymiskriteerejä, mihin täytynee myös varata siirtymäaika. Ja hinnoitteluunhan se vaikuttaa myös”, Kuntaliiton Uotinen sanoo.

Hän arvioi, että tämä voisi olla monimutkainen prosessi, koska palvelusetelien arvot täytyisi pohtia uusiksi.

Hoitajamitoitusta ajetaan muutenkin lakiin aikana, jona sosiaali- ja terveyspalveluiden kenttä mullistuu tavalla tai toisella. Näinä viikkoina ratkeaa, toteutuuko hallituksen sote-uudistus, jossa niin sanotun valinnanvapauden piirissä olevia palveluita ei kilpailutettaisi – eli ulkoistettaisi sopimuksella – vaan palveluntuottajiksi voisivat ryhtyä kaikki toimijat, jotka täyttävät kriteerit. Näistä palveluista maksettaisiin esimerkiksi asiakassetelillä.

Lisäksi tulevat maakunnat tekisivät ulkoistussopimuksia niin sanottujen suoran valinnan palveluntuottajien kanssa. Jos hallituksen sote-uudistus ei toteudu, kuntien uskotaan tekevän yhä enemmän suoria ulkoistussopimuksia terveys- ja hoivayritysten kanssa.

