Jussi Halla-aho tyrmäsi Timo Soinin esityksen Ylellä: ”Eihän filippiiniläinen hoitaja tule yhtään sen enempää liian pienellä palkalla toimeen kuin suomalainenkaan”

Perussuomalaisten puheenjohtaja, europarlamenttaarikko Jussi Halla-aho ei lämpene ulkoministeri Timo Soinin (sin) esitykselle, että Suomeen palkattaisiin lisää hoitohenkilökuntaa Filippiineiltä. Halla-aho pitää ideaa kyseenalaisena.

”Minun mielestäni on hyvin kyseenalaista se, että pyritään ratkaisemaan ongelmaa tuomalla halpatyövoimaa Suomeen, koska halpatyövoima tietysti omalta osaltaan pitää palkkoja matalalla ja se on halpatyövoiman maahantuonnin tarkoituskin. Eihän filippiiniläinen hoitaja tule yhtään sen enempää liian pienellä palkalla toimeen Suomessa kuin suomalainenkaan”, Halla-aho kommentoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Hänen mukaansa työvoimapula hoiva-alalla kuten monella muullakin alalla tarkoittaa käytännössä sitä, että on pula halpatyövoimasta.

”Huono palkkataso ja työn suuri kuormittavuus johtuu liian alhaisesta henkilöstömäärästä. Se tekee alasta ei-haluttavan ja ihmiset, joilla on koulutus alalle, menevät usein muihin töihin tai lähtevät ulkomaille paremman palkan perässä”, Halla-aho luonnehti.

Halla-ahon mukaan köyhistä maasta tulevien ihmisten ensisijainen tavoite on usein päästä korkeamman elintason maahan ja he ovat hänen mielestään näin valmiita ottamaan vastaan työtä kurjallakin palkalla.

Timo Soini esitti ajatuksen filippiiniläisista hoitajista blogissaan perjantaina.

”Tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku. Meillä on jo nyt jonkin verran filippiiniläistä hoitohenkilökuntaa. He ovat työteliäitä, hyvää väkeä, joka tekee työnsä korkealla moraalilla. Minusta olisi viisasta tiivistää ja laajentaa yhteistyötä Filippiinien kanssa. Sekä yleisesti että erityisesti”, hän kirjoitti.