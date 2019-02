Pekka Haavisto tapasi miehen, joka ei koskaan ole äänestänyt vihreitä: ”Perhana, jos olettekin olleet oikeassa”

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto kertoi lauantaina vihreiden puoluevaltuustossa tapaamisesta Kouvolassa pari viikkoa sitten. Haaviston puheille tuli mies, joka kertoi, ettei ollut koskaan äänestänyt vihreitä.

”Koska vihreiden ajatukset ovat hänestä aina olleet sellaista höpö-höpö –hommaa. Kun on puhuttu tuulesta, auringosta ja maalämmöstä energialähteenä. Kun on puhuttu vanhojen metsien ja soiden suojelusta. Kun on puhuttu kehitysavun lisäämisestä. Mutta hän kertoi, että on alkanut ajatella asioita uudestaan: perhana, jos olettekin olleet oikeassa”, Haavisto kertoi ja linjasi samalla, että tulevat eduskuntavaalit ovat ilmastovaalit.

Haaviston mukaan puolueiden velvollisuus on nyt kertoa omat ratkaisunsa ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

”Ilmastonmuutos vaatii meiltä toimintaa. Suomalaiset ovat siihen valmiita. Meidän on ratkaistava se, millainen on 1,5 asteen Suomi. Millainen on se uusi teollinen vallankumous, jonka maamme tarvitsee? Sen on oltava sellainen, jossa pidetään kiinni hyvinvointivaltion perustasta, jossa puolustetaan jokaista suomalaista. Tarvitsemme reilun muutoksen ohjelman, jolla luodaan päästötön Suomi ja varmistetaan, että muutos on myös sosiaalisesti oikeudenmukainen”, hän sanoi.

Myös vihreiden nuorten puheenjohtajat Amanda Pasanen ja Sameli Sivonen korostivat puoluevaltuustossa nuorten ilmastohuoleen vastaamisen tärkeyttä .

”Nykynuorille ilmastonmuutos on valtava asia. Viime vuoden nuorisobarometrin mukaan lähes 70 prosenttia nuorista koki turvattomuutta ilmastonmuutoksesta. Nuoret ymmärtävät kysymyksen vakavuuden. Se nimittäin uhkaa jokaisen nuoren ja vielä syntymättömien sukupolvien tulevaisuutta aivan ennennäkemättömällä tavalla”, Sameli Sivonen sanoi.

Amanda Pasanen muistutti maailman ilmastopaneelin IPCC:n varoituksista.

”Jos päästövähennystoimiin ei nyt lähdetä tosissaan, on mahdotonta ennustaa sen kaaoksen tasoa, mitä aiheutuu jos useat tiheästi asutetut alueet maapallosta muuttuvat ihmiselle elinkelvottomaksi”.

”Suomalainen koulutus tarvitsee kunnianpalautuksen”

Pekka Haavisto vaati omassa puheessaan lisäksi kunnianpalautusta koulutukselle ja hallituksen koulutusleikkausten perumista.

”Meidän on jälleen kirkastettava Suomen arvopohja. Koulutus ei ole kuluerä. Koulutus on sijoitus lastemme ja maamme tulevaisuuteen. Se on ylisukupolvisen hyvinvointivaltion lupauksen vaalimista. Meidän on jatkossakin annettava jokaiselle mahdollisuus saavuttaa unelmansa. Suomalainen koulutus tarvitsee kunnianpalautuksen ja oman koulutusmiljardinsa.”

Haavisto määritteli vihreiden tavoitteeksi rakentaa yhteistä Suomea eikä vain harvojen Suomea.

”Me emme halua sellaista Suomea, joka kuuluu vain tietyn näköisille, tietyn värisille, tietyt edellytykset täyttäville. Vihreiden Suomi on yhteinen Suomi. Se on hyvä koti jokaiselle. Yhteinen maa niin naisille, miehille kuin muille sukupuolille, täällä syntyneille ja muualta muuttaneille, nuorille ja vanhoille, vähemmistöille ja enemmistöille”, hän linjasi.

”Voivotteluun, päivittelyyn ja taivasteluun tuntuu usein liittyvän ajatus, että Suomi olisi parempi, jos pääsisimme eroon jostakin ylimääräiseksi koetusta porukasta

Jollekin vihanpidon kohteena ovat kielelliset, kulttuuriset tai etniset vähemmistöt. Joku ajattelee Suomen olevan parempi ilman seksuaalisia ja sukupuolivähemmistöjä

Yksi haluaisi eroon ahvenanmaalaisista, toinen saamelaisista, kolmas suomenruotsalaisista. Tälle vihapuheelle on yhteistä, että puhutaan pienemmän Suomen puolesta Vihapuheen puhujat puhuvat sellaisen Suomen puolesta, johon kaikki suomalaiset eivät mahdu – tai ainakin he kokevat olonsa siellä mahdollisimman epämukavasti, Haavisto jatkoi.