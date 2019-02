Konkarikansanedustajalta analyysi eduskunnan oudosta tilanteesta: ”Ei ihme, että peli on nyt kovaa”

Vuonna 1987 ensimmäisen kerran eduskuntaan valittu kansanedustaja Toimi Kankaanniemi (ps) arvioi eduskunnan oleva samassa tilanteessa kuin neljä vuotta sitten, jolloin hallituspuolueiden edustajat äänestivät hänen mukaansa omia esityksiään vastaan vaalien alla.

”Nyt tilanne on samankaltainen. Maakunta-sote ja tiedustelulait ovat sotkussa. Perustuslakivaliokunnassa näyttää olevan neljä mietintöä odottavaa ja noin 30 lausuntoa odottavaa hallituksen esitystä. Lisäksi sinne palaavat molemmat tiedustelulakipaketit”, hän toteaa Puheenvuoron blogissaan.

Kankaanniemi muistuttaa, että aikaa on enää neljä viikkoa.

”Mietintöjen pitää olla valmiina kolmen viikon kuluttua, jos aiomme pysyä luvatussa aikataulussa. Vaalitauon on sovittu alkavan 15.3.2019. Osa asioista ei valmistu. Ne raukeavat vaaleissa.”

Isoin kysymys on hänen mukaansa, valmistuvatko tiedustelulait ja maakunta-sotelakipaketin keskeiset osat.

”Mikään katastrofi ei ole se, jos tiedustelulait jäävät uudelle eduskunnalle. Toivottavasti näin ei kuitenkaan tapahdu”, hän sanoo.

Maakunta-sotelakipaketti on Kankaanniemien mukaan kokonaisuudessaan noin 4 000 sivua paksu, vaikeaselkoinen esitysnippu. Valiokunnat ovat hänen luonnehdintansa mukaan äärimmäisen paineen alla.

”Kohtuuttoman. Asiantuntijat ovat erimielisiä. Poliittinen paine on suuri. Maakunnissa odotetaan tuloksia. Vaalit ja äänestäjät hengittävät niskaan. Hallitus hermoilee.”

Kankaanniemi sanoo, että maakunta-sote-uudistus on tärkeä, mutta ei niin tärkeä, että huonoja lakeja kannattaa säätää.

”Iso työmäärä on tehty ja siksi tulostakin odotetaan. Hallitus on käyttänyt jo satoja miljoonia euroja hankkeeseen, vaikka lait ovat säätämättä. Lieneekö koskaan ennen tapahtunut näin”, hän ihmettelee.

”Jos perustuslakivaliokunta asettaa vaikeasti toteutettavia muutosvaatimuksia, kuten oletan, hanke kaatuu siihen. Jos ei aseta niin sosiaali- ja terveysvaliokunta tekee korjaukset ja täysistunto äänestää laeista maaliskuun toisella viikolla. Minkäänlaista varmuutta maku-soten läpimenosta täysistunnossa ei ole. Paljastunut vanhustenhuollon järkyttävä tila ei helpota edustajien äänestämistä uudistuksen puolesta. Vaalit tuovat lisätuskaa”, Kankaanniemi jatkaa.

Hän arvioi, että jos sote kaatuu, se johtaa valtaosan nykyisiä sairaanhoitopiirien alueita luomaan kuntayhtymäpohjaisen ratkaisun vapaaehtoisesti.

”Tärkeää on se, että voimassa on ns. rajoituslaki, jolla kuntia kielletään ulkoistamasta yli 30 prosenttia sote-palveluistaan. Tämä laki on voimassa ensi vuoden loppuun. Sen jälkeen sitä voidaan jatkaa, ellei uutta sote-mallia ole löydetty”, Kankaanniemi sanoo.

Hän toteaa, että suurten uudistusten kaatuminen olisi valtava arvovalta- ja uskottavuustappio hallituspuolueille.

”Keskusta ei saisi vuosisataista tavoitettaan maakuntahallinnosta eikä kokoomus saisi yksityisille sote-yhtiöille monien miljardien kasvavaa, veronmaksajien rahoittamaa, loputonta markkinaa. Ei ihme, että peli on nyt kovaa.”

Eduskunnan perustuslakivaliokunta ei saanut sote-mietintöään valmiiksi perjantaina, vaan jatkaa sen käsittelyä ensi tiistaina. Perustuslakivaliokunnan kannalla voi olla ratkaiseva vaikutus koko uudistuksen etenemisen kannalta.

