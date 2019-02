Juha Sipilä ärähti haastattelutunnilla: ”Jos leikitään palvelun tasolla tuloksen teon kustannuksella, ollaan väärillä jäljillä”

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) kommentoi hoivapalvelujen tilannetta ja hoivayhtiöiden toimintaa kovin sanoin Pääministerin haastattelutunnilla Radio Suomessa sunnuntaina. Hän arvioi, että rikostutkinnan kynnys tulee useissa tapauksissa ylittymään.

”Kyllä siellä vakava peiliin katsomisen paikka on näissä yrityksissä. Ensin kikkailtiin veroilla. Jos leikitään palvelun tasolla tuloksen teon kustannuksella, silloin ollaan kyllä väärillä jäljillä”, Sipilä totesi.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira harkitsee niin sanottujen haamuhoitajatapausten viemistä rikosprosessiin. Lisäksi Lännen Media kertoi viikolla, että ainakin Attendon hoivakoti Jalavan toiminnasta harkitaan rikosilmoitusta, joka liittyy huumaavien lääkeaineiden kirjauskäytäntöjen epäselvyyksiin.

Pääministeri korostaa yritysjohdon vastuuta.

”Kun puhutaan laiminlyönneistä siellä hoivayrityksistä, niin niistä on aina yrityksen johto vastuussa. Todennäköisesti hoivahenkilöstö on työnsä tehnyt nillä resursseilla, mitä heille on annettu.”

Sipilän mukaan julkisuuteen tulleet ongelmat ovat muuttaneet hänen omaa käsitystään lakiin kirjatun hoitajamitoituksen tarpeesta.

”Varmasti tämä tilannekuva on muuttunut. Oma käsitykseni esimerkiksi hoitajamitoituksen tarpeesta on muuttunut. Aivan päivänselvää on se, että hoitajia tarvitaan lisää kaikkein huonoimmassa olevien vanhusten puolella. Onko oikea tapa tehdä se mitoituksen kautta? Parempaakaan tapaa ei ole esitetty.”

Sipilä ei lämpene vihreiden esittämälle linjalle, jonka mukaan van­hus­ten­hoi­toa ei sai­si lain­kaan jär­jes­tää voi­ton­ta­voit­te­lu­pää­mää­räs­sä.

”Yritysten pitää tehdä voittoa, jotta ne pystyvät investoimaan: palkkaamaan henkilökuntaa, rakentamaan tiloja, hankkimaan laitteita. Sellainen tilanne, että yritys ei tekisi voittoa tarkoittaa kyllä pitkässä juoksussa sitä, ettei investoida. Arvojen pitää olla toiminnan lähtökohtana ja niiden pitää mennä taloudellisen voitontavoittelun yli”, pääministeri linjasi.

Hän varoitti samalla yrityskauppojen arvostustasoista hoivabisneksessä.

”Olen huolissani arvostuksista, joilla yrityskauppoja tuolla toimialalla tehdään. Se indikoi sitä, että ongelmia tulee jatkossa, koska ne, jotka näihin kauppoihin sitovat rahojaan haluavat ne joskus takaisin. ”

