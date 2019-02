”Jos nämä lait eivät kerkiä eduskunnasta läpi, meillä on iso keskustelun paikka” – Juha Sipilä avautui Suomen ”happotestistä” Ylellä

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) mukaan suomalaisen yhteiskunnan päätöksentekokyky on ”kovassa happotestissä”. Hän viittaa muun muassa sote-uudistuksen ja tiedustelulakien jumiutumiseen.

”Jos nämä isot lait eivät kerkiä eduskunnasta läpi, kyllä meillä on iso keskustelun paikka. Me ollaan hyvin vaikeassa päätöksentekotilanteessa. Demokratiassa päätöksentekijöiden pitää saada päätöksiä aikaiseksi. Kyllä tämä sote-uudistus on siitä hyvä esimerkki, mitä pitää saada aikaiseksi”, hän totesi Pääministerin haastattelutunnilla Radio Suomessa sunnuntaina.

Sipilä sanoi samalla toivovansa, että Suomessa olisi enemmän perustuslakiasiantuntijoita.

”Näitä perustuslakiasiantuntijoita on Suomessa aika vähän ja hekin ovat olleet aika työllistettyjä. Muun muassa nämä tiedustelulait ovat heiltäkin vieneet paljon aikaa. Toivoisin, että perustuslakiasioita olisi käsittelemässä suurempi joukko asiantuntijoita. Nyt heitä on vähän ja he ovat olleet tiukoilla.”

”Näissä Twitter-keskusteluissa en ole ollut mukana, joten en tiedä, mistä tässä on kyse”

Puolustusministeri Jussi Niinistö arvosteli Ylellä tiedustelulakien viivästymistä ja syytti ”perustuslakitalebanien” saaneen tviiteillään koko eduskunnan varpailleen. Niinistö viittasi erityisesti oikeustieteen professoreiden Martin Scheininin ja Juha Lavapuron kritiikkiin tiedustelulakien perustuslainmukaisuudesta. Lue lisää: Ministerin kommentti ”perustuslakitalebaneista” pöyristyttää – Arhinmäki: ”Käsittämätöntä, täysin sopimatonta”

Lavapuro ja Scheinin julkaisivat viime viikon perjantaina Twitterissä perustuslakitweet-tilillä kaksi kommenttia hallituksen tiedustelulakiesityksien mahdollisesta perustuslain vastaisuudesta. Professorit arvioivat, että eduskunnan hallintovaliokunta ei ollut tehnyt siviilitiedustelulakiin niitä muutoksia, joita eduskunnan perustuslakivaliokunta oli siltä omassa lausunnossaan edellyttänyt. Virkamiehet alkoivat selvittää asiaa, jolloin tarkentui, että epäilyssä saattaa olla perää.

Eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok) päätti tämän jälkeen vetää tiedustelulait pois eduskunnan täysistunnosta ja palautti ne hallinto- ja puolustusvaliokuntiin. Valiokuntien tulee pyytää lakiesityksistä arviot perustuslakivaliokunnalta, joka kuulee uudelleen perustuslakiasiantuntijoita.

Risikko painotti, ettei eduskunnasta lähde yhtään sellaisia lakeja, jotka olisivat perustuslain kanssa ristiriidassa.

Juha Sipilä ei halunnut ottaa kantaa jupakkaan.

”Näissä Twitter-keskusteluissa en ole ollut mukana, joten en tiedä, mistä tässä on kyse”, Sipilä totesi tähän.

Viikonloppuna Twitterissä levisi Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan Juho Romakkaniemen tviitti professori Martin Scheininista.

”Kyllä yksi taktisesti sijoitettu demlainen perustuslakiasiantuntija voi aiheuttaa pahempaa haittaa turvallisuudellemme ja puolustuksellemme kuin pari vihollisen divisioonaa, Romakkaniemi kirjoitti lauantaina.

Hän poisti tviittinsä nopeasti, mutta kuvakaappaukset siitä lähtivät leviämään.

”Ei tällä täysin perättömällä väitteellä muutoin olisi väliä, mutta se saattaa tehdä minusta Supon ja sotilastiedustelun kohteen loppuelämäni ajaksi”, Martin Scheinin vastasi.

Kiitos avusta. Ja myös SnapBird löysi sen helposti. Saanko esitellä, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Ei tällä täysin perättömällä väitteellä muutoin olisi väliä, mutta se saattaa tehdä minusta Supon ja sotilastiedustelun kohteen loppuelämäni ajaksi https://t.co/LbrVIR6lUk — Martin Scheinin FIN (@MartinScheininF) February 16, 2019

