Kokoomuksen vaalimainoksesta nousi äläkkä – Näin puoluejohto selittää: ”Epärealistista ajatella, että elämä ilman autoa olisi mahdollista kaikille”

Kokoomuksen tienvarsimainos on herättänyt suurta huomiota viikonloppuna sosiaalisessa mediassa. Mainoksessa on puolueen puheenjohtajan, valtiovarainministeri Petteri Orpon kasvot ja teksti ”Autot kuuluvat teille”.

”Meiltä on kysytty, onko kuva aito. Vastaus: Kyllä! Kokoomus ymmärtää, että suurimmassa osassa maata auto on välttämätön arjessa ja työssä. Mutta tulevaisuudessa autoilu tapahtuu puhtaammilla teknologioilla kuten sähköllä ja biokaasulla, ja tähän haluamme kannustaa ihmisiä. Ympäristöpoliittisessa ohjelmassamme ehdotamme monia keinoja helpottaa ihmisille siirtymistä vähäpäästöisempään autoiluun”, puolue vastaa kohuun Twitter-tilillään.

Esimerkiksi Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr) ihmettelee kuitenkin, miksei vähäpäästöisyyttä mainita mainoksessa lainkaan.

”Jo autojen vähäpäästöisyyden edistäminen on teistä tärkeä teema, miksi että sanoneet siitä mitään tässä mainoksessa? Tarkoittaako muuten ympäristöohjelmanne keino autoilun päästöjen verotukseen siirtymisestä reipasta bensaveron nostoa? Vai liikenteen hinnoittelua”, hän kysyy.

Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natrin (sd) avustaja Matti Niemi huomauttaa, ettei kukaan ole esittänyt, että autoilu loppuu. Hän sanoo myös pitävänsä kokoomuksen ilmasto-ohjelmaa ”ihan hyvänä”.

”Tämä on siksi ikävää, että kukaan ei kai ole esittänyt että autoilu loppuu tai että autot vietäisiin pois. Päästövähennyksiä tulee vähäpäästöisemmistä autoista ja liikennesuoritteen vähenemisestä esimerkiksi raideliikenteen avulla. Kokoomuksen ilmasto-ohjelma on ihan hyvä, miksi olkiukot? ”

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie muistuttaa tiedotteessaan, että yksityisautoilu on pitkien välimatkojen Suomessa usein välttämätön osa sujuvaa arkea. Teknologioiden kehityksen kautta autoilun on hänen mukaansa tulevaisuudessa oltava mahdollisimman vähäpäästöistä.

Talvitien mukaan kokoomus ajaa kunnianhimoisia ilmastotavoitteita, mutta tekee sen realistisesti ja eri elämäntilanteet tunnistaen.

”Suurissa kaupungeissa tulee satsata joukkoliikenteeseen, mutta on epärealistista ajatella, että elämä ilman autoa olisi mahdollista kaikille. Se ei myöskään ole tarpeen. Meidän on katsottava nykyistä autokantaa pidemmälle - maailma on autoilussa 2030-luvulla varsin erilainen ja vähäpäästöisempi”, hän kommentoi.

Hän muistuttaa, että kokoomus on sitoutunut puolueiden yhteisiin 1,5 asteen ilmastotavoitteisiin ja julkaissut ympäristöohjelman, josta löytyy myös liikenteeseen liittyvät tavoitteet ja keinovalikoima.

”Jokaisen suomalaisen on voitava käydä töissä, opiskella, yrittää, harrastaa tai tavata ihmisiä oman elämäntilanteensa mukaan. Tulevaisuudessa meidän tulee löydettävä keinot, joilla vähennetään liikenteen päästöjä ja rakennetaan päästötöntä Suomea. Osa vastustaa autoja, me kokoomuksessa vastustamme päästöjä,” Talvitie sanoo.

Kokoomus on linjannut, että viimeistään vuonna 2030 suomalaisille olisi edullisempaa ostaa muu kuin polttomoottoriauto. Tavoitteena on laskea auton oston yhteydessä maksettavaa kertaluonteista autoveroa asteittain niin, että se kannustaa vähäpäästöisemmän auton hankintaan.

”Autoliikennettä tarvitaan tulevaisuudessakin, mutta teknologioiden kehityksen kautta se on oltava mahdollisimman vähäpäästöistä. Sen saavuttamiseen meillä on keinot olemassa niin osaamisen kuin verotuksen osalta”, Talvitie kommentoi.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kalle Jokisen mukaan mainos on osaltaan vastaus sdp:n ja vihreiden tavoitteeseen siitä, että Suomi luopuisi tulevaisuudessa bensa- ja dieselautoista. Hän painottaa, ettei kokoomus ole kieltämässä polttomoottoriautoja, vaikka pitääkin ilmastotavoitteita tärkeinä ja edellyttää, että ne tulee saavuttaa.

”Me emme hyväksy henkilöautojen demonisointia, koska ihmiset tarvitsevat ja Suomi tarvitsee sitä, että ihmiset liikkuvat. Viesti on se, että autoja tarvitaan, mutta ympäristötavoitteet saavutetaan sillä, että autot ja tekniikat kehittyvät ja sitä myötä huolehditaan vastuullisesti ympäristöstä”, Jokinen sanoi Iltalehdelle.

Vihreiden nuorten puheenjohtaja Sameli Sivonen vastaa kokoomuksen Twitter-tilillä syntyneessä keskustelussa, että autoilla ajettuja kilometrejä on vähennettävä.

”Ihanko oikeasti väitätte välittävänne ilmastosta ja samaan aikaan haluatte autoja teille? Autoilla ajettujen kilometrien määrää on pakko vähentää. ”