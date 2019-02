Lennonjohtajat varoittavat: Tulossa jopa lentojen peruutuksia – ”Edesvastuutonta”

Itä- ja Pohjois-Suomen talvilomaviikolle ajoittuva uusi lennonjohdon työsulku tulee aiheuttamaan viiveitä ja jopa peruutuksia lentoliikenteessä, arvioi Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY.

Palvelualojen työnantajat Palta on jättänyt valtakunnansovittelijalle uuden ilmoituksen työsulusta, jonka on määrä alkaa maanantaina 4. maaliskuuta kello 9 ja päättyä maanantaina 11. maaliskuuta kello 9. Paltan työsulku toteutetaan viikon ajan Suomen kahdeksalla suurimmalla lentoasemalla. Työsulun aikana lennonvarmistuspalvelut on tarkoitus hoitaa esimiesvoimin, eikä työsulusta aiheudu Paltan mukaan liikenteelle merkittävää haittaa.

SLJY arvostelee Paltan ratkaisua.

"Pidämme tällaista toimintaa edesvastuuttomana. Olisi todellakin aika päättää pitkään jatkunut työehtosopimuskiista ja palata neuvottelupöydän ääreen jo kuluvalla viikolla", toteaa SLJY:n puheenjohtaja Roy Myrberg tiedotteessa.

SLJY:n mukaan työnantaja ANS Finland ja Palta eivät ole osoittaneet halua sopia työehdoista, vaikka neuvotteluja on käyty jo lähes 1,5 vuotta vuoden 2017 syksystä lähtien. SLJY on erittäin pettynyt ANS Finlandin kanssa pitkään käytyjen neuvottelujen tilanteeseen. Palta puolestaan kritisoi SLJY:tä, joka on hylännyt kaksi sovintoesitystä.

"Olemme hämillämme sen suhteen, mitä SLJY todellisuudessa haluaa. SLJY:lle ei ole kelvannut mikään työnantajan tai sovittelijan antama yleisen linjan mukainen ratkaisu. Kaikilla aloilla yleisen linjan mukainen 3,2 prosenttia on sisältänyt myös työehtosopimukseen tehtyjen tekstimuutosten kustannusvaikutukset ja näin tulee olla myös lennonjohtajien ratkaisussa, Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto kertoo tiedotteessa.

"Valtakunnansovittelija on tehnyt jo kaksi sovintoesitystä, jotka SLJY on joutunut hylkäämään. Ensimmäinen niistä ei ollut niin sanotun yleisen palkankorotuslinjan mukainen. Toinen puolestaan olisi tuonut yleisen linjan mukaisen palkankorotuksen, mutta ei mitään muuta, eli se ei olisi tuonut minkäänlaista ratkaisua lennonjohtajien ikääntymiseen tai pienimpien lentokenttien palkkaepätasa-arvoon liittyviin ongelmiin", kommentoi SLJY.

SLJY on käyttänyt erimittaisia pistelakkoja saadakseen aikaan neuvottelutuloksen pitkään muhineessa työehtokiistassa. Pääluottamusmies Katariina Syväys vetoaa työnantajiin.

"Lennonjohtajat ovat ajoittaneet työtaistelutoimenpiteet siten, että niistä ei aiheudu haittaa lentoliikenteelle eikä lentomatkustajille. Toivomme tilanteen ratkeavan mahdollisimman pian neuvottelemalla niin, etteivät matkustajat joutuisi kärsimään", Syväys sanoo.

