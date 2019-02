”Suomen valtio teki hoitajapulan ihan itse” – 72 000 ihmisen reservi nousi esiin Ylellä

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen ja hoitoalan ammattiliitto Superin puheenjohtaja Silja Paavola ovat sitä mieltä, että opetuspaikkojen lisääminen ei ratkaise työvoimapulaa hoitoalalla. Rytkönen ja Paavola keskustelivat aiheesta Ylen Ykkösaamussa.

Paavolan ja Rytkösen mukaan kyseessä on laastariratkaisu. Heidän mielestään Suomessa ei olisi hoitajapulaa, jos hoitajat saisivat tehdä hoitotyötä. Ay-liitot ovat nostaneet esiin sen, että hoitajat tekevät nykyisin myös muita työtehtäviä, kuten esimerkiksi siivousta.

”Ihan itse tehty hoitajapula”, kuvasi Paavola.

”Ihan itse valtio on tehnyt tämän gäpin”, hän sanoi.

Rytkönen nosti esiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksen hoitoalan henkilöstöstä. Sieltä paljastuu, että 72 000 hoitoalan koulutuksen saanutta on muilla aloilla töissä.

”THL:n tilastojen mukaan meillä on sote-koulutuksen saaneita Suomessa 330 000, joista 72 000 työskentelee tällä hetkellä eri aloilla. 72 000 ihmistä reservissä. Joten kyllä sieltä löytyy tällä hetkellä työvoimaa, jos niin halutaan”, Rytkönen sanoi.

”Näen, että opetusministeri nyt alkoi avohaavaa hoitamaan laastarilla, kun se pitäisi ommella umpeen. Opetusministerin korviin ei ole tainnut mennä nämä tutkimustulokset, joiden mukaan 38 prosenttia sairaanhoitajista on tällä hetkellä valmiita vaihtamaan alaa. Nämä ovat tosi huolestuttavia lukuja ja silti tuntuu, että opetusministeri ei halua kuulla sitä, mikä on kerrottu moneen kertaan. En tiedä sitten, vaikuttaako opetusministerillä jo huhtikuun 14. päivä”, Rytkönen piikitteli eduskuntavaaleihin liittyen.

THL:n tutkimuspäällikkö Minna-Liisa Luoma sanoi Taloussanomille hiljattain, että tämän 72 000 hoitajan reservin suuruus on huolestuttava.

”Palkka on yksi syy, ja yksityisellä maksetaan vielä julkista puolta vähän vähemmän [hoitotyöstä]”, Luoma sanoi.

Rytkösen mukaan avain työvoimapulaan on hoitoalan houkuttelevuuden lisääminen työoloja ja palkkausta parantamalla.

