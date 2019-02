Juhana Vartiainen ällistyi aktiivimallin kritiikistä: ”Kummallista logiikkaa – tähän perustuu aktiivimallin vaikutus”

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen puolustaa työttömyysturvan aktiivimallia ja katsoo sitä vastaan esitetyn kritiikin perustuvan ”kummalliselle logiikalle”.

Eduskunta käsitteli tänään täysistunnossaan kansalaisaloitetta aktiivimallin kumoamiseksi. Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa käsiteltyä kansalaisaloitetta esitetään hylättäväksi. Eduskunnan oppositiopuolueet sdp, perussuomalaiset, vihreät, vasemmisto ja rkp kuitenkin tukevat kansalaisaloitetta aktiivimallin kaatamiseksi.

LUE MYÖS: ”Eivät kehtaa puolustaa aktiivimallia” – Eduskunnan väittelyssä puoliksi tyhjä sali, Lindström: ”Mitä tilalle?”

Keskustelussa oppositiopuolueiden edustajat korostivat, ettei aktiivimalli kohtelee eriarvoisesti työttömiä iän ja asuinpaikan mukaan. Vartiainen ei kaikkea kritiikkiä sulattanut.

”Kun täällä on moneen kertaan vedottu siihen, että aktiivimallin epäonnistumista muka jotenkin osoittaa se, että kaikki työttömät eivät ole täyttäneet aktiivisuusehtoaan, niin sehän perustuu kummalliselle logiikalle. Voisi kysyä, mikä olisi se lopputulema, jonka nojalla oppositio pitäisi aktiivimallia onnistuneena”, Vartiainen kummastelee.

Hän katsoo, että jos kaikki työttömät olisivat täyttäneet aktiivimallin aktiivisuusehdon, se olisi yhtä helppoa kuin ”valon napsauttaminen päälle katkaisijasta”. Työllisyysvaikutuksia tällaisella mallilla tuskin kuitenkaan olisi, Vartiainen aprikoi.

”Se, että sen on osa täyttänyt ja osa ei, osoittaa, että se on nyt mennyt suunnilleen oikein ja juuri siihen perustuu aktiivimallin työttömyyttä alentava vaikutus. Työttömyyteenhän tällä yritetään vaikuttaa.”

Vartiaisen argumentit herättivät hämmästystä ja vastalauseita oppositiopuolueiden riveistä.

”Kyllä nyt täytyy sanoa, etten ymmärrä tätä puhetta, jota kuulin”, sanoo sdp:n Maria Tolppanen.

”Me olemme tässä salissa yhdessä sen todenneet, että tämä malli ei kohtele yhdenvertaisesti työttömiä. Eikö olisi tuloksellisempaa aktivoida työttömiä kepin sijasta porkkanalla, jolla aidosti kannustetaan työntekoon? Eikö jokaiselle työttömälle tulisi räätälöidä hänelle sopiva etenemismalli?” kummastelee puolestaan rkp:n Veronica Rehn-Kivi.

”On ilman muuta selvää, että meidän pitää aktivoida työttömiä, mutta keino ei voi olla se, että uimataidoton heitetään järveen ja sanotaan, että ui. Se ei voi toimia tällä tavalla”, toteaa puolestaan vihreiden Heli Järvinen.

Vartiainen vastaa Järviselle korostamalla, ettei aktiivimallia pidä ryhtyä ”vesittämään sillä tavalla, että mikä tahansa helposti saatava koulutus” helposti täyttäisi aktiivisuusehdot.

”Ruotsalaisessa työvoimapolitiikan tutkimuslaitoksessa IFAU:ssa on tutkittu perinpohjaisesti erilaisten työvoimakoulutusten tehoa ja vaikuttavuutta. Erittäin vahva tutkimustulos on, että kaikkein turhinta ja vähiten tehoava työvoimakoulutus on sellaista, johon hakeudutaan siinä tarkoituksessa, että halutaan vain täyttää jokin työttömyysturvan saantiin liittyvä ehto”, Vartiainen sanoo.

Hän sai heti vastaansa opposition välihuutoja siitä, eikö aktiivimalli toimi juuri näin.

”Sen takia aktiivimallin järki on kuitenkin siinä, että aktiivisuusehdon voi täyttää mielekkäällä, järkevällä työpanoksella, jota on tarjolla kaikkialla valtakunnassa”, Vartiainen jatkaa.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman moittii Vartiaisen linjaa tylyksi. Hän katsoo, että aktiivimallin kohtalo ratkeaa seuraavissa eduskuntavaaleissa.

”Tuo mitä äsken kuulimme Vartiaiselta, se on kovin tyly linja. Ydin tässä on se, että aktiivimalli ei toimi ja on epäoikeudenmukainen”, sanoo

”Nyt kyse on siitä, että hallitus ajaa tylysti tämän kansalaisaloitteen nurin. Tämä jää kansalaisten käsiin vaaleissa ratkaistavaksi. Tämän hallituksen linja tiedetään. Nyt tarvitaan muutosta.”

LISÄÄ AIHEESTA:

SAK:n Eloranta tylyttää aktiivimallia keskustan lehdessä: ”Tätä ei kyetä ymmärtämään – muserrettu, syyllistetty ihminen on kauempana työllistymisestä”

SAK:lta oma malli työttömien aktivointiin: Karenssit keventyisivät roimasti

Aktiivimalli: Työttömän mahdollisuudet laajenevat – muutos voimaan 1.4.2019

Karu tulos ay-liikkeen kyselyissä: ”Työtä ei yksinkertaisesti ole tarjolla tai sitä ei saa, vaikka kuinka hakisi”