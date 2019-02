Elina Lepomäki ihmettelee Berner-kommentteja: ”Vaikea ymmärtää tätä katkeruutta”

Kokoomuslainen kansanedustaja Elina Lepomäki ihmettelee liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk) ympärillä vellovaa keskustelua. Berner siirtynee ruotsalaispankki SEB:n hallitukseen.

”Vaikea ymmärtää tätä katkeruutta. Ministeri Anne Berner on tehnyt hyvän työn Suomen valtioneuvoston jäsenenä. Käsittääkseni hän ilmoitti aikaa sitten että on vain yhden kauden remmissä”, Lepomäki kirjoittaa Facebookissa.

”Miten niin poliittisesti härski kauppa? Olisiko Bernerin pitänyt jäädä loppuiäkseen roikkumaan eduskunnan käytäville?” Lepomäki kysyy viitaten erityisesti Ilta-Sanomien kommenttiin aiheesta.

Lepomäen mielestä on vain hyvä, jos ihminen voi vaihdella politiikan ja bisneksen välillä.

”Jääviys- ja pyöröoviongelmat ovat asia erikseen, mutta luulisi olevan hienoa, että politiikasta voi lähteä ihan markkinaehtoisiin hommiin sen sijaan että jää jopa vuosiksi odottelemaan tilataksilta poliittista virka- tai järjestönimitystä. Eduskunnassa on ihan tarpeeksi "entisiä ministereitä", joiden intohimo asioiden muuttamiselle on heidän omien sanojensa mukaan sammunut aikaa sitten. On toki myös heitä, joilla palo roihuaa vielä vuosikymmenten jälkeenkin”, Lepomäki pohtii.

Bernerin uranvaihdos on herättänyt kysymyksen siitä, voiko Berner jatkaa ministerinä, kun SEB:n hallitus on määrä nimittää 26. maaliskuuta. Eduskuntavaalit pidetään 14. huhtikuuta.

Berner kertoo STT:lle keskustelleensa oikeuskanslerin kanssa valinnastaan SEB-pankin hallitukseen. Bernerin mukaan oikeuskanslerin linja on, että hän voi jatkaa ministerinä, kunhan hän tekee valinnan jälkeen sidonnaisuusilmoituksen ja jäävää itsensä mahdollisista rahoitusmarkkinoihin liittyvistä kysymyksistä.

Berner ei lähde ehdolle eduskuntavaaleihin.

