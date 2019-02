PS-ilmiö vahvistuu HS-gallupissa – Sipilän hallituksen kannatus enää 34,3%

Perussuomalaisten kannatus jatkaa nousuaan tänään torstaina julkaisussa Helsingin Sanomien puoluegallupissa.

Perussuomalaisten kannatuslukema on nyt 11,7 prosenttia, mikä on 1,7 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisessä mittauksessa.

Juha Sipilän (kesk) hallituksessa olevien puolueiden kannatus on yhteensä enää 34,3 prosenttia. HS huomauttaa, että kyseessä on tämän hallituskauden alin kannatuslukema. Kokoomus on edelleen alamäessä, kannatus on nyt 18,6 prosenttia. Keskustan kannatus on nyt 14,7 prosenttia.

Suurin puolue gallupissa on yhä sdp 20,8 prosentin kannatuksella. Lukema on pysynyt lähes ennallaan.

Oppositiopuolue vihreiden kannatus on nousussa. Kannatus on nyt 13,6 prosenttia. Oppositiopuolue vasemmistoliiton kannatus on laskenut 8,7 prosenttiin.

