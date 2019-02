Kansanedustaja: ”Ollaan lähes laittomassa tilassa” – Suomen valtiolta ”käsittämätöntä venkoilua” alkoholin etämyynnistä

Hallituspuolue kokoomuksen kansanedustaja Jaana Pelkonen esittää, että seuraavalla hallituskaudella Suomi voisi vapauttaa viinit päivittäistavarakauppoihin ja ravintoloiden ulosmyyntiin.

Nykyinen Sipilän hallitus toteutti alkoholilain uudistuksen, jossa muun muassa nostettiin kaupoissa myytävien alkoholijuomien prosenttirajaa.

LUE MYÖS: Selvitys: Alkoholilain vaikutukset odotettua vähäisempiä – helle lisäsi oluen myyntiä enemmän kuin lakimuutos

Pelkonen ottaa blogissaan kantaa myös alkoholin etämyynnin kiistaan, joka on hiertänyt hallituspuolueiden keskustan ja kokoomuksen välejä. Peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk) linja on ollut, että alkoholin etämyynti on kiellettyä. Kokoomus taas katsoo, että uusi alkoholilaki sallii alkoholin etämyynnin, sillä sitä ei erikseen kielletä.

”Oma lukunsa on Suomen valtion käsittämätön venkoilu alkoholijuomien etämyyntiä koskevassa asiassa. Sosiaali- ja terveysministeriö on tällä kaudella kahdesti yrittänyt saada etämyynnin kielletyksi ja kahdesti se on törmännyt komission kantaan: Kielto ei käy”, Pelkonen kirjoittaa.

”Ministeriö yrittää toimeenpanna etämyynnin kieltoa viranomaistoiminnalla ja pelotella etämyyjät oikeusjutuilla lopettamaan toimitukset Suomeen. Ollaan lähes laittomassa tilassa, ja asia vaatii selkeää ratkaisua. Malleja on kaksi: Joko komission malli, eli etämyynti toimituspisteisiin, tai sitten Ruotsin malli, joka perustuu veroedustajavelvoitteeseen ja mahdollistaa myös kotiinkuljetukset”, Pelkonen tulkitsee.

Pelkosen mielestä myös etämyyntiasiassa Suomi voisi olla ”eurooppalainen maa muiden joukossa”. LUE PUHEENVUOROSTA: Jaana Pelkonen: Viinit maitokauppaan!

