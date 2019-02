Näkökulma: Minne katosi Anne Bernerin päivämäärä 29.4.2019?

Ruotsalaispankki SEB:stä kerrotaan Uudelle Suomelle, että nykyinen liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk) on aloittamassa SEB:n uudessa hallituksessa vasta kesäkuun alussa.

Berneriä esitetään SEB:n hallituksen jäseneksi yhtiökokouksessa 26. maaliskuuta. SEB:n mukaan yhtiökokouksessa esitetään, että Berner valitaan 26. maaliskuuta mutta hän astuu tehtävään 1. kesäkuuta.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle Uutiset.

Berner itse kertoi Ylelle eilen, että nimitys astuu voimaan vasta myöhemmin, ei heti 26. maaliskuuta. Berner ei kuitenkaan selventänyt tuolloin tarkkaa päivää.

Päivämääräasia on olennainen, sillä kyse on siitä, toimiiko Berner SEB:n hallitukseen astuessaan vielä Suomessa ministerinä vai toimitusministeristön jäsenenä.

Eduskuntavaalit pidetään 14. huhtikuuta. Sen jälkeen hallituksen tilalla toimii toimitusministeristö. Oikeuskanslerin kannan suhteen ero Suomen hallituksen ja toimitusministeristön välillä on puolestaan tärkeä siksi, että oikeuskansleri on katsonut, että Berner voi nimenomaan toimitusministeristössä toimiessaan olla samaan aikaan myös SEB:n hallituksessa.

Uusi Suomi kertoi keskiviikkona, että SEB:n uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidetään heti 26. maaliskuuta, ja aiempina vuosina järjestäytymiskokous on myös tehnyt päätöksiä. Oikeuskansleri kommentoi Uudelle Suomelle keskiviikkoiltana, että tämä tieto päivämäärästä 26.3.2019 muuttaa asetelmaa.

Koko asia itsessään on olennainen siksi, että lopulta kyse on perustuslaista. Perustuslaki määrittelee, mistä tehtävistä ministerin on syytä pidättäytyä ministerinä ollessaan eli käytännössä sen, mitkä tehtävät ovat kiellettyjä ministerille. Hallitusjäsenyys rahamarkkinoihin liittyvässä laitoksessa on yksi tällainen asia.

SEB:n Ylelle antama kommentti siis selventää Bernerin siirtymäkuviota. Vielä on kuitenkin epäselvää se, minne koko kuviosta katosi päivämäärä 29.4.2019.

Tuo huhtikuinen päivämäärä on nimittäin se, jonka oikeuskansleri omien sanojensa mukaan sai Berneriltä. Oikeuskanslerin mukaan Berner kertoi hänelle aloittavansa SEB:n hallitustyön juuri 29. huhtikuuta, jos tulee valituksi SEB:n hallitukseen.

Epäselvää on myös se, missä vaiheessa tämä uusi päivämäärä 1.6.2019 on tullut peliin mukaan.

Lännen Median mukaan peliin on puuttunut pääministeri Juha Sipilä (kesk). Sipilä on oikeuskanslerin muuttuneen kannan seurauksena tehnyt lehden mukaan linjauksen, ettei Berner voi toimia SEB:n hallituksessa edes toimitusministerinä.

Kirjoittaja on Uuden Suomen uutispäällikkö.