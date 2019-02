”Ilmoitukset +134%” – Kansanedustaja järkyttyi uusista vanhustenhoidon tiedoista

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen, oppositiopuolue vihreiden kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto kirjoittaa blogissaan vanhustenhoidosta.

”Sosiaali- ja terveysvaliokunta sai tänä aamuna ministeriltä, poliisilta, valvontaviranomaisilta sekä hoitoalan järjestöiltä katsauksen hoitoa-alan tilanteeseen. Katsaus oli vielä järkyttävämpi kuin olin osannut odottaa. Epäkohdat ovat törkeitä, tietoisia ja yleisiä”, Alanko-Kahiluoto kirjoittaa.

”Erityisesti Esperi Caren ja Attendon toiminnasta on paljon epäkohtailmoituksia. Epäkohtailmoitusten kasvu on rajua – viime vuoden aikana kasvua on ollut yli 134%”, Alanko-Kahiluoto kirjoittaa.

Alanko-Kahiluoto kertoo Uudelle Suomelle, että tieto ilmoitusmäärän kasvusta tuli ilmi valiokunnan kokouksessa ja sen toi esiin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkinen.

Myös sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd) kertoo valiokunnan saaneen vanhustenhoidosta katsauksen.

”Sosiaali- ja terveysvaliokunta kuulee parhaillaan keskeisiä tahoja vanhustenhoidossa. Kovaa tekstiä ja järkyttäviä tosiasioita. On viimeinen aika, että eduskunnassakin havahdutaan siihen, että nykymeno ei voi jatkoa. Tarvitaan nopeammin vahvempia lakitoimia”, Kiuru tviittasi tänään torstaina.

Alanko-Kahiluoto ei usko, että peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk) lupaamat lisäresurssit vanhustenhoidon valvontaan auttavat. Uusi Suomi kertoi aiemmin helmikuussa, että Koko Suomessa on vanhustenhuollon valtakunnalliseen valvontaan osoitettu vain yksi henkilötyövuosi ja tehtäväkenttää hoitaa yksi henkilö.

Saarikko kertoi Uudelle Suomelle olevansa valmis esittämään lisäresursseja.

”Ministeri Saarikon mukaan valvontaan on tulossa lisätalousarviossa lisää resurssia. En kuitenkaan usko, että valvonnan resurssien parantaminen poistaa ongelmia, jos itse sosiaali- ja terveyssektori on alibudjetoitua ja hoivafirmojen voitto edellä -moraaliin ei puututa lainsäädännöllä. Lakiin tarvitaan sitova hoitajamitoitus ja kunnon sanktiot sen rikkomisesta - tämä on ainoa tapa puuttua suurten hoivayritysten ylimieliseen mistään piittaamattomaan toimintakulttuuriin”, Alanko-Kahiluoto kirjoittaa.

