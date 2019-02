Juha Sipilä ärähti perussuomalaiselle eduskunnassa hurjasta Berner-syytöksestä: ”Tässä salissa pitäisi puhua totta”

Perussuomalaisen kansanedustajan Ville Tavion syytökset ministeripestin lupaamisesta saivat pääministeri Juha Sipilän (kesk) ärähtämään totuudessa pysymisestä.

Tavio esitti Sipilän saaneen liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk) lähtemään keskustan eduskuntavaaliehdokkaaksi vuonna 2015 lupaamalla tälle ministerin salkun. Puheet olivat Sipilän mukaan täysin vailla perusteita.

Samalla Tavio arvosteli ”härskiksi asiaksi”, että Berneriä ollaan nimittämässä ruotsalaisen pankkikonserni SEB:n hallitukseen, vaikka hän toimii yhä ministerinä. SEB ilmoitti torstaina, että Bernerin hallituspesti olisi alkamassa vasta kesäkuun alussa.

Kyselytunnin suullisena kysymyksenä Tavio kysyi: ”kuuluuko valta Suomessa kansalle vai korporaatioille”.

”Valta kuuluu kansalle. Se on selvä asia. Ja myöskin se on selvä asia, että tässä salissa pitäisi puhua totta. Silloin kun puhutaan jotakin tällaisia väitteitä ennen vaaleja käydyistä keskusteluista ja lupauksista, niin niihin pitäisi olla myöskin perustelut. Mistään tällaisesta ei ole sovittu. Se ei sovi keskustalaiseen kulttuuriin, että luvataan yhtään mitään ennen kuin on vaalit käyty ja tiedetään, missä mennään. Se on yksi myös tämän kansanvallan perusteista, että tässä salissa puhutaan totta”, Sipilä vastasi.