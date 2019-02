Professori: Anne Bernerin pitäisi erota – ”Päivämäärät selittelyä”

Hyvän hallinnon ja korruption tutkija, Vaasan yliopiston professori emeritus Ari Salminen pitää liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk) tilannetta ongelmallisena huolimatta siitä, että Berner on aloittamansa jäsenyytensä SEB-pankin hallituksessa vasta kesäkuun alussa.

Salminen toteaa Uudelle Suomelle, että tilanne on eettiseltä kannalta edelleen ongelmallinen, vaikka Bernerin SEB-hallitustehtävä alkaisi vasta hänen jätettyään toimitusministeristön, niin kuin nyt tarkoituksena on. Tehtävät olisivat joka tapauksessa ainakin lähestulkoon peräkkäin.

Salminen arvelee, että Berner ja SEB käyvät jo kevään aikana ennen Bernerin varsinaista hallitustehtävää keskustelua ja tiedonvaihtoa. Tällaista yhteydenpitoa on todennäköisesti ollut jo ennen kuin tieto Bernerin mahdollisesta SEB-hallituspaikasta tuli julki, Salminen huomauttaa. LUE MYÖS: Näkökulma: Tapaus Anne Berner – Nyt kävi nolosti Sipilän hallitukselle

”Siinä mielessä tulee semmoinen ajatus, että [keskustelua] on ollut pidempään. On niin merkittävä tehtävä tämä kansainvälisen pankin johtaminen, että täytyy tällaista keskustelua olla pidempään. Siinä saattaa syntyä sitten semmoinen ajatus, että on kuitenkin jo kahdessa tehtävässä, vaikka toiseen muodollisesti tarkasti ottaen osallistuu vasta jonain ilmoitettuna päivämääränä, joka tässä nyt on tuntunut vaihtuvan sekin muutaman kerran”, Salminen sanoo.

Berner on tarkoitus valita SEB:n hallitukseen yhtiökokouksessa 26. maaliskuuta niin, että tehtävä alkaa vasta 1. kesäkuuta. LUE LISÄÄ: SEB: ”Emme halua sekaannusta” – Berner nouseekin hallitukseen vasta 1.6.

”Muodollisesti tilanne on juuri noin, mutta asiallisesti tämä yhteys on jo syntynyt. Silloinhan se pitää harkita, onko siinä eettisiä ulottuvuuksia, vaikka siinä ei olisi mitään juridisesti moitittavaa”, Salminen sanoo.

Salmisen mielestä hyvän hallinnon mukaan vanha tehtävä pitäisi jättää, kun uusi tehtävä tulee.

”Ehkä hyvä hallintotoiminta voisi toteutua juuri niin, että kun uusi tehtävä tulee, ja on aivan selvää, että uudet tehtävät alkavat, niin sitten ilmoitetaan, että jättäytyy vanhasta tehtävästä pois sillä päivämäärällä. Eikä niin, että se jää johonkin epämääräiseen arviointiin”, Salminen sanoo.

Esillä on ollut kahden muun päivämäärän ohella myös päivämäärä 29. huhtikuuta. Oikeuskanslerin mukaan Berner kertoi hänelle, että SEB:n hallituksen ensimmäinen kokous olisi tuona huhtikuisena päivänä. SEB kuitenkin kertoi Uudelle Suomelle, että uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidetään heti 26. maaliskuuta. Aiempina vuosina järjestäytymiskokouksessa on myös tehty päätöksiä.

LUE LISÄÄ:

Uusi tieto Anne Berner -jupakassa: SEB:n hallitus koolle heti 26.3. – Oikeuskansleri: Berner antoi eri päivämäärän

Oikeuskanslerin uusi kommentti tapaus Berneristä: ”Tämä muuttaa asetelmaa”

Päivämääriä on siis ollut julkisuudessa esillä useampia. On vielä epäselvää, miten päätös Bernerin tehtävän alkamisesta 1. kesäkuuta tarkalleen ottaen syntyi. Pääministeri Juha Sipilä (kesk) on antanut ymmärtää olleensa asiassa aloitteellinen. Bernerin mukaan päätöksen teki SEB. LUE LISÄÄ: Näkökulma: Minne katosi Anne Bernerin päivämäärä 29.4.2019?

Emeritusprofessori Salmisen mukaan päivämäärät ovat ”selittelyä”, johon joudutaan, kun eettistä pohdintaa ei ole tehty etukäteen. Salminen toteaa, että Bernerin tapauksessa eettistä ennakkopohdintaa tuskin on ollut. Berner ja oikeuskansleri ovat kertoneet käyneensä asiasta keskustelua etukäteen.

”Eettisestä näkökulmasta siinä [jälkikäteen perustelemalla] haetaan hyväksyntää sille, että näin voi toimia. Totta kai tällainen vaihtaminen julkisen ja yksityisen sektorin välillä on ihan suositeltavaa. Mutta tässä joudutaan hakemaan perusteita sille, että päällekkäisyyttä ei ole, vaikka asiallista päällekkäisyyttä saattaa olla, eikä nämä päivämäärämuutokset siihen sinänsä vaikuta. Ei mikään toiminta voi alkaa näin merkittävissä tehtävissä niin, että tulisi vain joku päivämäärä”, Salminen sanoo.

”Jälkikäteinen perustelu, jossa epäillään, että ollaan eettisyyden ja epäeettisyyden rajoilla, on hyvin tyypillistä ja jollain tavalla harmillista, koska asia ei välttämättä siitä parane”, hän jatkaa.

Tällä hetkellä ministeri joutuu itse pohtimaan omaa esteellisyyttään, koska Suomessa ei ole esimerkiksi toimikuntaa, joka voisi arvioida eettisiä asioita etukäteen.

”Se on ilman muuta hankalaa asianomaisen kannalta tällainen arviointi. Ei pitäisi jättää ihan yksilön varaan”, Salminen sanoo.

Pohdinta Bernerin tapauksessa ei välttämättä jää tähän, sillä vielä ei tiedetä, missä tilanteessa hallitusneuvottelut ovat toukokuun lopussa.

Ari Salminen oli perjantaina myös Ylen Ykkösaamun vieraana tapaus Berneriin liittyen.

LUE MYÖS:

Pääministeri Sipilä: Sain tietää Bernerin SEB-ehdokkuudesta tiistaina – Lindtman: ”Kuulinko oikein?”

Juha Sipilä ärähti perussuomalaiselle eduskunnassa hurjasta Berner-syytöksestä: ”Tässä salissa pitäisi puhua totta”