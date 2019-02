Tapaus Anne Berner: Ilkka Kanerva kommentoi Wallenberg-kytköstä Ylellä – vaatii ministereille karenssit heti

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok) kommentoi Ylen Ykkösaamussa spekulaatioita liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk) tulevan SEB-hallituspaikan kytköksestä HX-hankkeeseen.

SEB-pankin hallitusta johtaa Marcus Wallenberg, joka johtaa myös Saabin hallitusta. Saabin Gripen E on yksi Suomen hävittäjäehdokkaista. Kytköksen on tuonut esiin esimerkiksi Ilta-Sanomat.

Kanervalta kysyttiin, yritetäänkö Bernerin SEB-ehdokkuuden kautta vaikuttaa Suomen hävittäjäpäätökseen.

”Vaikea spekuloida, kun ei ole tietysti minkäänlaista tietoa siitä, mikä motivaatio tässä takana on. Tietysti se yleinen uskomus, käsitys on se, että SEB-pankki haluaa ostaa sellaista asiantuntevuutta, jota Berner persoonana edustaa. Tämä on se luonnollinen lähtökohta oletukselle”, Kanerva sanoo.

Kanervan mukaan Suomen hävittäjähankinnan yksityiskohdat eivät ole kaikkien ministereiden tiedossa. Hän kuitenkin ymmärtää sen, että tapaus Berneristä on noussut kohu ja keskustelu ja pitää tätät keskustelua tärkeänä.

Kanerva olisi valmis määrittelemään karenssin ministereille.

”Ehkä olisi hyvä ymmärtää, mikä on meidän kulttuurissamme, länsimaisessa kulttuurissa kansainvälinen tapa, kuinka näissä yhteyksissä menetellään ja siitä jo löytyy aika luontevia osviittoja. Karenssikysymys on sellainen, jossa uskon että löytyy käypiä esimerkkejä Euroopasta ja sitä kautta saataisiin asiaan säällisiä johtopäätöksiä puolin ja toisin.”

Hänen mielestään pelisäännöt on löydettävä pikimmiten eli heti huhtikuun eduskuntavaalien jälkeen alkavalla vaalikaudella.

”En ymmärrä, mitä odottaminen auttaa tällaisessa asiassa”, Kanerva sanoo Ylelle.

