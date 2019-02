Uusi tieto oikeuskanslerilta: Anne Berner tiesi SEB-esityksestä jo 14.2.2019

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti kertoo keskustelleensa liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk) nimittämisestä ruotsalaisen pankkikonserni SEB:n hallitukseen viime viikon torstaina 14. helmikuuta. SEB:n nimitysvaliokunta esittää Berneriä valittavaksi yhtiön hallitukseen.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) kertoi eduskunnan kyselytunnilla torstaina, että hän ja Berner saivat tietää nimitysesityksestä vasta, kun yhtiö tiedotti siitä vuosikokouskutsussaan tiistaina 19. helmikuuta.

Myös Berner oli aiemmin keskiviikkona kertonut toimittajille Ylen mukaan, että hän ja Sipilä saivat tiedon samaan aikaan. Torstaina eduskunnan kyselytunnilla Berner kuitenkin täydensi, että tieto tuli hänelle itselleen ”lyhyellä varoitusajalla”.

”Se tuli itsellenikin hyvin lyhyellä varoitusajalla, enkä itsekään tiennyt sitä kuin ihan loppumetreillä”, Berner sanoi eduskunnassa torstaina.

Nimityksestä SEB:n hallitukseen sekä ministeritehtävien muodostamasta mahdollisesta esteellisyydestä Berner ja oikeuskansleri Tuomas Pöysti kävivät keskustelua edellisellä viikolla.

”Keskustelimme tästä asiasta, hallitusjäsenyydestä kokonaisuudessaan ja mitä asioita siihen liittyy”, Pöysti vahvistaa Uudelle Suomelle.

Ja silloin oli kyse nimenomaisesti SEB:n hallituspaikasta ja että Berneriä tullaan siihen esittämään?

”Kyllä”, Pöysti toteaa.

Samana päivänä, kun SEB julkisti nimitysesityksen eli tämän viikon tiistaina, Berner ja Pöysti kävivät sähköpostitse keskustelua menettelytavoista. Tiistaina Berner oli tiedustellut oikeuskanslerilta osallistumisesta SEB:n hallituksen kokoukseen 29. huhtikuuta.

”Siihen otin sitten sillä tavalla kantaa kuten on luettavissa sieltä meidän verkkosivuiltamme”, Pöysti sanoo.

Tuossa tiedotteessa Pöysti katsoi, että Berner voi toimia SEB:n hallituksessa 29. huhtikuuta, eli vasta silloin kun eduskuntavaalit on Suomessa järjestetty ja nykyinen Sipilän hallitus toimii niin sanottuna toimitusministeristönä. Toimitusministeristö hoitaa rutiiniasioita, mutta se ei toimi enää eduskunnan luottamuksen varassa, eikä valmistele uusia lakeja.

Pöysti tähdentää, että keskustelua käytiin koko ajan siitä, että Berner ottaisi tehtävän vastaan vasta ministerikauden päätyttyä.

”Minun kanssani on keskusteltu nimenomaan tässä hengessä, että [tehtävä SEB:ssä alkaisi] valtioneuvoston tehtävän jäsenyyden jälkeen. Eihän muuten olisi ollut mielekästäkään kysyä kyseisen kokouksen [29. huhtikuuta] erityistä luonnetta”, Pöysti sanoo.

”Sen takia sillä toimitusministeriöasialla oli merkitystä, koska lähtökohta on ollut, että on puhuttu tehtävästä, joka otettaisiin vastaan vasta valtioneuvoston jäsenyyden päätyttyä. Mutta yhtiökokous pidetään silloin kun yhtiökokous pidetään. Se on ollut minun tiedossani, ja olen joutunut pohtimaan, mikä merkitys on sillä, että yhtiökokous on jo ennen kuin ministeritehtävä päättyy.”

SEB ei yhtiökokouskutsussaan ja hallituspaikkojen nimitysesityksistä tiedottaessaan viitannut, että Bernerin tehtävä alkaisi vasta viivästetysti.

Ruotsin osakeyhtiölain mukaan hallitusnimitykset astuvat voimaan sillä hetkellä, kun uudet tiedot on toimitettu maan kaupparekisteriin, Bolagsverketiin. Uuden Suomen tietojen mukaan tiedot toimitetaan kaupparekisteriin tyypillisesti samana päivänä. SEB:stä kerrottiin Uudelle Suomelle aiemmin, että hallituksen on tarkoitus pitää järjestäytymiskokous pian yhtiökokouksen jälkeen samana päivänä. Pöysti kertoi keskiviikkona tämän muuttavan hänen aiemman arvionsa asetelmaa.

Ruotsin laissa kuitenkin täsmennetään, että nimityspäätöksessä voidaan kuitenkin antaa myöhempi päivämäärä, jolloin nimitys astuu voimaan.

Tänään perjantaina SEB tiedotti ”muutoksista nimitysvaliokunnan esitykseen” ja kertoi, että Bernerin nimitys astuisi voimaan vasta kesäkuun alussa.

”Minä olen ymmärtänyt, että koko ajan on puhuttu myöhennetystä ratkaisusta. Että päätös tehdään, mutta hallituksen jäsenyys ja tehtävien hoitaminen alkaa vasta myöhemmin”, Pöysti sanoo.

”Minun saamani informaatio on ministeriltä tullutta suullista ja kaksi sähköpostia. Mutta keskustelu on lähtenyt koko ajan siitä, että näin meneteltäisiin [myöhennetty nimitys] ja että näin olisi sovittu nimitysvaliokunnassa. En tietenkään pysty kommentoimaan, missä vaiheessa näin sitten SEB:ssä on tehty.”

Berner kertoi eduskunnalle keskustelleensa ensimmäisen kerran Pöystin kanssa tammikuussa eri työtarjouksista. Berner tähdensi, että tuolloin ei yhtiöiden nimiä ollut esillä puheissa. Pöysti vahvistaa, ettei SEB:tä tai muutakaan yhtiötä mainittu nimeltä ennen helmikuuta.

Keskiviikkoisessa tiedotteessaan Pöysti kertoi myös, että Berner on ilmoittanut pidättäytyvänsä ”osallistumasta rahoitusmarkkinoita koskevien asioiden käsittelyyn tästä hetkestä lukien”.

”Olen ottanut sen kannan, että pelkästä ehdokkuudesta muodostaa melkoisen vahva esteellisyys niihin asioihin, joissa SEB on mukana.”

