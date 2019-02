Sote nytkähti: Aika käy silti vähiin – ”5.3. on kaikille yhteinen deadline”

Eduskunnan puhemiesneuvosto on linjannut jo istuntosuunnitelmassaan, että kaikkien valiokuntien mietintöjen takaraja täysistuntoon tuomiselle on maaliskuun 5. päivä. Perustuslakivaliokunta sai oman lausuntonsa valmiiksi tänään perjantaina. Se tarkoittaa, että sote-uudistuksen käsittely palaa jälleen sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, jolla on viisi istuntopäivää aikaa saada oma mietintönsä valmiiksi.

Perustuslakivaliokunta järjestää tiedotustilaisuuden kello 17.

”Se on meidän istuntosuunnitelmassamme, että viimeisten mietintöjen pitäisi valmistua 5.3.”, sanoo eduskunnan johtava lakimies Tuula Kulovesi.

”5.3. on kaikille valiokunnille yhteinen deadline.”

Käytännössä se tarkoittaa, että jos soten käsittely näyttää viivästyvän tuosta takarajasta, eduskunnassa pitäisi sopia poikkeusmenettelyistä. Kuloveden mukaan se voisi tarkoittaa esimerkiksi useampien istuntojen järjestämistä yhden päivän aikana.

Poikkeusjärjestelyt ratkoo eduskunnan puhemiehistö.

”Jos tulee tarpeita, kuten monta kertaa vaalikauden tai istuntokauden lopussa tulee, ruvetaan miettimään, minkälaisia järjestelyjä ne edellyttävät”, Kulovesi toteaa.

Vaikka eduskuntavaalit järjestetään vasta 14. huhtikuuta, ovat kansanedustajat perinteisesti jääneet niin kutsutulle vaalitauolle kuukautta ennen vaaleja.

Valiokuntakäsittelyn jälkeen lakiesitys käydään eduskunnassa läpi kahteen otteeseen. Ensimmäisessä käsittelyssä käydään yleiskeskustelu ja toisessa äänestetään lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä sekä mahdollisista eduskunnan lausumista.

Täysistunnon toinen käsittely voidaan pitää aikaisintaan kolmantena päivänä ensimmäisen käsittelyn päättymisestä.