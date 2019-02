Nyt riitti Petteri Orpolle: ”Fidesz on mennyt liian pitkälle”

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo vaatii Unkarin pääministerin Viktor Orbánin johtaman Fidesz-puolueen erottamista Euroopan parlamentin keskustaoikeistolaisesta EPP-ryhmästä.

”Fidesz on mennyt liian pitkälle. Meidän on aika käynnistää Fideszin EPP-jäsenyyden arviointi”, Orpo tviittasi perjantaina.

Unkarin hallitus ja Fidesz nostattivat viikolla kohun siirtolaisvastaisella mediakampanjalla. Puolue syyttää Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckeria ja suursijoittaja George Sorosia laittoman maahantulon kannattamisesta.

Fideszin toimintaon aiheuttanut jo pitkään närää EPP:ssä, joka on EU-parlamentin suurin ryhmä.

Perjantaina Fideszin toimiin otti kantaa myös kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja Aura Salla. Myös hänen mielestään Fidesz pitää erottaa EPP-ryhmästä.

”Orbánin Fidesz-puolueen ei ole ainoastaan aika erota EPP:stä, vaan EPP:n on aika erottaa Fidesz puolueesta”, hän tviittasi.

Salla huomauttaa Unkarin saavan liki 22 miljardia euroa EU:n koheesiorahaa vuosina 2014-2020.

”Kiitoksena EU:lle rikkovat yhteisiä arvoja vastaan ja nyt vielä tämä. Ei käy. Tuki tulee lopettaa.”

— Petteri Orpo (@PetteriOrpo) February 22, 2019