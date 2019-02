”Hallitus on pelännyt sitä” – Yle: Anna-Maja Henrikssonin mukaan tämä eduskunta ei enää äänestä sotesta

Perustuslakivaliokunnassa istuva rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson arvioi Juha Sipilän (kesk) hallituksen sivuuttaneen sote-uudistukseen liittyvien valinnanvapauslakien notifioinnin, koska on pelännyt, että EU:sta tulee ”väärä vastaus”.

”Tästä (notifioinnista) on puhuttu varmasti pari vuotta ainakin. Hallitus on koko ajan sivuuttanut tämän asian. Niin ei voi tehdä. Hallitus on pelännyt sitä, että se vie aikaa tältä uudistukselta niin, ettei sitä ehditä tehdä tämän hallituskauden aikana. No nyt me ollaan tässä ja tämä ongelma on sylissä. Toinen selitys voisi olla se, toivon että se ei ole näin, että ollaan huolestuneita siitä, että saadaan väärä vastaus. Että sanotaan, ettei tämä käykään. Silloin koko tämä valinnanvapausmalli täytyisi muokata uudelleen”, Henriksson kommentoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Notifioinnissa on kyse EU:n komission tekemästä ennakkotarkastuksesta sellaisissa lakihankkeissa, jotka mahdollisesti ovat ristiriidassa EU:n kiellettyjen valtiotukisäädösten kanssa. On epäilty, että sote-markkinoilla yksityisten yritysten rinnalla kilpailevat ja toimivat maakunnalliset liikelaitokset voisivat rikkoa valtiotukisäädöksiä, koska liikelaitokset eivät voi mennä konkurssiin.

Henriksson muistuttaa, että valinnanvapauslakien notifioinnin puolesta on vahvasti puhunut muun muassa Korkein hallinto-oikeus. KHO:n mukaan koko sote-uudistus ei lepää oikeudellisesti vakaalla pohjalla, jos asiaa ei selvitetä notifioinnilla.

Perustuslakivaliokunta katsoi perjantaina antamassaan lausunnossa, että jäljellä on kaksi vaihtoehtoa: ”oikeudellista epävarmuutta vähennetään” notifikaatiolla tai vaihtoehtoisesti valinnanvapauden voidaan ”merkityksellisesti määriteltävin osin soveltaa vasta”, kun komissio on ennakkotarkastuksessa siihen luvan.

Henriksson ei usko, että eduskunta ehtii enää äänestää sote-uudistuksesta.

”Kyllähän tässä aika jää vähiin. Mun veikkaus on se, että eduskunta ei ehdi äänestää. Meillä on aikaa kolme viikkoa. Melkein mahdoton tehtävä edessä sosiaali- ja terveysvaliokunnalla.”

