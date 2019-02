Kansanedustaja hämmästyi yhdestä kohdasta sisäministeriön listalla: ”Mitä ihmettä - Kaltevasta pinnasta huolehtineita pidettiin vainoharhaisina”

Vihreiden kansanedustaja, tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus Tieken entinen tutkimusjohtaja Jyrki Kasvi ihmettelee sisäministeriön ehdotusta, joka mahdollistaisi poliisille ajokortti- ja henkilörekisterin käyttämisen rikosanalyysissä törkeimpien rikosten kohdalla.

Kyseinen ehdotus on yksi sisäministeriön kaikkiaan 51 toimenpide-ehdotuksesta seksuaalirikosten estämiseksi. Lista julkistettiin keskiviikkona.

Kasvin hämmästelemä kohta kuuluu kokonaisuudessaan: ”Laaditaan kansainvälinen vertailu valokuvien ja sormenjälkien käyttöä koskevasta sääntelystä muissa EU-maissa ja arvioidaan tarve lakimuutokselle, joka mahdollistaisi poliisille ajokortti- ja henkilörekisterin (passikuvien ja sormenjälkien) käyttämisen rikosanalyysissä törkeimpien rikosten kohdalla.”

”Mitä ihmettä tarkoittaa toimenpide 13.2? Käytännössä lapsiin kohdistuvan seksuaalirikollisuuden torjunnan varjolla poliisille halutaan antaa oikeus käyttää ajokortti- ja henkilörekisterien passikuvia ja sormenjälkiä törkeimpien rikosten tutkinnassa. Ajokortti- ja henkilörekisterin tietoja ei kuitenkaan ole kerätty rikostutkintaa varten, eikä henkilötietoja saa tietosuojalakien mukaan käyttää muihin tarkoituksiin kuin mitä varten ne on kerätty”, Kasvi kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

Kasvi huomauttaa, että passilakia säädettäessä päätettiin erikseen, kansalaisten yksityisyyden turvaamiseksi, ettei passeja varten kerättyjä sormenjälkiä saa käyttää muuhun kuin henkilön tai vainajan tunnistamiseen.

”Esimerkiksi Saksassa passien sormenjälkiä ei kerätä rekisteriin lainkaan, vaan ne hävitetään heti kun passin saaja on tunnistettu”, hän sanoo.

Passilakia säädettäessä jotkut olivat Kasvin mukaan huolissaan siitä, että kun sormenjälkirekisteri kaikista passin haltijoista on kerran luotu, ennemmin tai myöhemmin sormenjälkien käyttöä yritetään laajentaa.

”Kaltevasta pinnasta huolehtineita pidettiin silloin hieman vainoharhaisina.”

”Yli puolet käsittelee maahanmuuttopolitiikkaa, ei seksuaalirikoksia”

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok) kommentoi toimenpiteiden listaa blogissaan tuoreeltaan keskiviikkona. Hän sanoo Kasvin esiin nostaman kohdan 13 tarkoittavan ennen kaikkea riittävää ja varhaista tiedonvaihtoa nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten kesken, jotta huolta aiheuttaviin tilanteisiin päästään puuttumaan ajoissa.

”Se tarkoittaa myös riittäviä valtuuksia ja kykyjä hyödyntää nopeasti kaupunkikameroiden ja muun teknisen valvonnan materiaaleja rikoskierteen katkaisemiseksi”, ministeri kirjoittaa.

Kasvin mielestä sisäministeriön lista on muutoinkin ”ristiriitaista luettavaa”. Ensimmäiseksi kiinnittää huomiota hänen mukaansa se, että kahdeksansivuisesta asiakirjasta yli puolet käsittelee maahanmuuttopolitiikkaa, ei seksuaalirikoksia.

”Vaikka jotkut maahanmuuttajaryhmät ovat yliedustettuina seksuaalirikostilastoissa, kyseiset tilastot eivät todellakaan tue mielikuvaa, että vain “ne muut” tekevät Suomessa seksuaalirikoksia”, hän huomauttaa.

Varsinaisia maahanmuuttajien seksuaalirikoksia ehkäiseviä käytännön toimenpiteitä on listalla Kasvin mukaan vain vähän.

”Toimenpidelistalla puhutaan vain seksuaalioikeuksien valistuksen lisäämisestä ja velvoittavuudesta sekä järjestöyhteistyön ja maahanmuuttajajärjestöjen kanssa tehtävän työn vahvistamisesta”, hän sanoo.

Kai Mykkäsen mukaan rikostilastojen perusteella on kuitenkin totta, että tietyistä kansainvälisen suojelun lähtömaista tulevat ovat selvästi yliedustettuina seksuaalirikoksista epäiltyjen joukossa.

”Tämän lakaiseminen maton alle olisi karhunpalvelus koko ulkomaalaisyhteisölle. Siksi ohjelmassa on 30 toimenpidettä, jotka tähtäävät siihen, että lakeja rikkova vähemmistö ei aiheuttaisi pelkoa ja leimaisi moitteettomasti käyttäytyvää ulkomaalaisten enemmistöä”, hän toteaa.

”Miksei Suomen satoja tai tuhansia aktiivisia nettisaalistajia pystytä saamaan vastuuseen ja oikeuteen jo houkutteluvaiheessa?”

Yleiset seksuaalirikollisuutta torjuvat toimet ovat Kasvin mukaan selkeämpi kokonaisuus. Esimerkiksi poliisin resurssien lisääminen seksuaalirikosten torjuntaan erityisesti internetissä on hänen mielestään kannatettava toimenpide, samoin esitutkinta- ja pakkokeinolakien päivittäminen sosiaalisen median aikaan.

”Nettisaalistuksen eli groomingin vastainen toiminta ja lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten uhrien tukipalvelut ovat myös perusteltuja, samoin viranomaisyhteistyön ja tietojen vaihdon helpottaminen. Myös rangaistusten koventamista ja oikeusprosessien nopeuttamista on helppo kannattaa”, Kasvi toteaa.

Sisäministeriön listalta puuttuvat hänen mukaansa toimenpiteet, joilla lisätään kiinnijäämisriskiä lapsen houkuttelusta seksuaalisiin tarkoituksiin netissä.

”On sietämätöntä, että lapsen houkuttelusta netissä on edelleen lähes mahdotonta jäädä kiinni, vaikka houkuttelu kriminalisoitiin jo vuonna 2011. Nettisaalistajat eivät päädy oikeuteen pelkästä houkuttelusta, vaan vasta kun hyväksikäyttö on jo tapahtunut. Lasten ja nuorten kokemuksen mukaan nettihoukuttelu on jo niin jokapäiväistä, että siitä on tullut arkea. Miksei Suomen satoja tai tuhansia aktiivisia nettisaalistajia pystytä saamaan vastuuseen ja oikeuteen jo houkutteluvaiheessa”, Kasvi kysyy.

