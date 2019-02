Nytkö kääntyivät sote-luvut? – Kansanedustaja irtautuu: ”Esitys on toteuttamiskelvoton”

Hallituspuolue Sinisten kansanedustaja, eduskunnan sote-valiokunnan jäsen Vesa-Matti Saarakkala ei aio edistää hallituksen sote-esitykseen sisältyvää valinnanvapautta. Hän vaatii blogissaan valinnanvapauden poistamista sote-lakiesityksistä.

Jos näin ei tehdä, ”valinnanvapauden mukana roikottaminen estää sote-uudistuksen”, Saarakkala kirjoittaa. Saarakkalan irtautuminen nykyisestä esityksestä rokottaa entisestään hallituksen sote-enemmistöä.

”Niin kauan, kun sote-uudistuksessa roikotetaan mukana valinnanvapausjärjestelmää, en usko, että sote-uudistus tultaisiin saamaan perustuslainmukaiseksi ja onnistuttaisiin toteuttamaan sen paremmin tällä kuin ensi vaalikaudellakaan”, Saarakkala kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

”Omalta osaltani en tule enää edistämään soten maakuntamalliin syksyllä 2015 liitettyjen ja käytännössä toteuttamiskelvottomiksi osoittautuneiden valinnanvapauselementtien tukemista sotelainsäädäntöpaketissa. Tuen kuitenkin edelleen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtämistä kuntia suuremmille alueille, kuten nykyisille maakunnille, jotta sote-palveluiden laatua ja saatavuutta kyetään parantamaan ja rahoituspohja varmistamaan ja jotta esimerkiksi lääkärifirmat eivät pystyisi nykyisellä tavalla rahastamaan palvelujen järjestäjiä, kuten nykysysteemissä on käynyt.”

Kansanedustajan mukaan valinnanvapaudesta tulisi jättää jäljelle vain valinnanvapausmallin pilotointimahdollisuus.

”Näin valinnanvapauden hyvistä ja huonoista puolista voitaisiin saada aitoa kokemusta ja säilyisi mahdollisuus hylätä valinnanvapaus mahdollisesti täysin toimimattomana ja epärealistisena rakennelmana kokonaan.”

Saarakkalan mukaan perustuslakivaliokunnan perjantaina julkaisema korjauslista on ”määrällisesti mittava ja asiasisällöllisesti painava”, eli siitä ei voida puhua hienosäätönä.

”Se, että ylipäätään viikossa tai parissa saataisiin sote-uudistus perustuslakivaliokunnan myllytyksen jäljiltä tehtyä valmiiksi, on täyttä satua, jollaista ei enää soisi eduskunnasta kaiken nähdyn kompuroinnin jälkeen kuultavan. Nyt täytyy hyväksyä tosiasia, että esitetyssä muodossa sote-uudistus on toteuttamiskelvoton ja ennakkoluulottomasti poistaa siitä valinnanvapausosio, joka on selkeästi perustuslaillisesti ongelmallisin elementti uudistuksessa ja ylipäätään riskialttein toimeenpanna.”

Yksi valiokunnan esiin nostama merkittävä ongelma on juuri valinnanvapauden aiheuttama systeeminen kustannusriski, Saarakkala kertoo. Toinen on EU-notifioinnin puute.

Saarakkalan johtopäätös perustuslakivaliokunnan lausunnosta voi jopa olla lopullinen niitti hallituksen uudistukselle. Yle laskee, että jos Saarakkala äänestäisi uudistusta vastaan, olisi sillä vastustajia jo 100 ja kannattajia 99. Laskelmat mahdollisesti vastaan äänestävistä hallituspuolueiden edustajista eivät kuitenkaan ole täysin varmoja. Tällä hetkellä on tosin epävarmaa sekin, päätyykö esitys eduskunnan täysistunnon äänestykseen tällä vaalikaudella.

Saarakkala toteaa blogissaan, että hänen kannanottonsa ”on henkilökohtainen enkä ole neuvotellut siitä kenenkään kanssa”.

