Sinisten Simon Elo uudesta sote-irtiotosta: ”Valinnanvapaudessa haasteita – katsotaan mitä ministeriö ehdottaa”

Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo vakuuttaa puolueensa olevan yhä sote-uudistuksen takana. Hallituspuolue Sinisten kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala ilmoitti tänään, että hän ei enää tue eikä edistä sote-esitykseen sisältyvää valinnanvapautta.

Elo korostaa tiedotteessaan, että Saarakkalan ratkaisu on henkilökohtainen.

”Olen puhunut Saarakkalan kanssa. Hän kertoi jatkavansa uudistuksen eteenpäinviemistä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Samassa yhteydessä on syytä muistuttaa, että kokoomuksen kansanedustajista useampi on ilmoittanut vastustavansa koko sote-uudistusta, eivätkä he ole nähneet haasteita vain valinnanvapausmallissa”, Elo toteaa.

Saarakkalan kritiikki kohdistuu nimenomaan valinnanvapauteen, jota hän vaadii poistettavaksi sote-laeista. Simon Elo muistuttaa, että sosiaali- ja terveysministeriö antaa ehdotuksensa sote-uudistuksen vielä ongelmallisten kohtien ratkaisemiseksi sosiaali- ja terveysvaliokunnalle keskiviikkoon mennessä.

”Sosiaali- ja terveysministeriön ehdotukset perustuslakivaliokunnan osoittamiin ongelmiin ovat nyt ratkaisevassa roolissa niin sote-uudistukselle kuin sinisten kannalle sen läpiviemiseen. Varsinkin valinnanvapauden kohdalla on haasteita. Katsotaan, mitä ministeriöstä tulee ratkaisuehdotuksina”, Elo sanoo.